Amateurfußball: Viele heimische Vereine gehen in die Winterpause, andere könnten noch spielen

Gleiches gilt für die Oberliga, in der sowohl Lupo/Martini Wolfsburg als auch der MTV Gifhorn am vergangenen Wochenende Siege einfahren konnten, wie Stebani als Verbandsspielausschuss-Vorsitzender des NFV zu verstehen gibt. „Auch da schauen wir von Woche zu Woche, wie sich die Lage verändert hat.“ Eine lange Vorbereitungszeit werden die Vereine im Falle einer Fortsetzung im Dezember nicht bekommen, wie Stebani bestätigt: „Zwei Wochen wird man den Vereinen mit Sicherheit nicht zur Vorbereitung geben können.“

In der Regionalliga Nord war für den VfL Wolfsburg II bereits die Partie am vergangenen Samstag gegen Atlas Delmenhorst vom Norddeutschen Fußball-Verband abgesagt worden, da die Region Delmenhorst als Corona-Hotspot zählt. Der Verband hält sich den Dezember noch für die Austragung von Spielen frei, für den 5. Dezember ist das Heimspiel des VfL II gegen den SSV Jeddeloh angesetzt. Der Norddeutsche Fußball-Verband würde bis Ende des Jahres gern noch Spiele durchbringen, „wir wissen nur nicht, ob wir es dürfen“, sagt Spielleiter Jürgen Stebani. „Wir müssen einiges nachholen, irgendwie wird versucht, durchzuspielen, aber wir wissen noch gar nicht, wie lang der Lockdown ist und wann es wieder losgehen kann.“

Der Bezirk Braunschweig hat den Spielbetrieb für den Dezember bereits ausgesetzt, die Landes- und Bezirksligisten werden in diesem Jahr nicht mehr spielen, wie Thorsten Tunkel, Mitglied des Bezirksspielausschusses, vergangene Woche mitteilte. „Man kann keinem Verein zumuten, im Dezember wieder aus der kalten Hose in die Liga zu starten, das macht keinen Sinn. Wir haben für den Dezember keine Spiele mehr angesetzt und werden auch mit Sicherheit keine mehr ansetzen.“

Kreis Gifhorn

Auch im Kreis Gifhorn ist das Fußball-Jahr 2020 bereits beendet. Ein Ausfall trifft die Gifhorner verhältnismäßig sanft, da die Ligen in Staffeln unterteilt wurden und somit weniger Spiele zu absolvieren sind. Die Hinrunde konnte im Gifhorner Kreis größtenteils durchgespielt werden. „Eine Ansetzung der ausfallenden Spiele wird nach Rahmenspielplan frühestens vor Beginn der Rückrunde erfolgen, so dass der NFV-Kreis Gifhorn mit dieser Entscheidung in die Winterpause geht“, gab der Kreis Gifhorn am vergangenen Donnerstag bekannt.