"Fußball schweren Schaden zugefügt": Platzsturm und Todes-Drohungen sorgen für Eklat in Italien

Ultras stürmen das Feld, attackieren einen Spieler, drohen ihm mit dem Tod: In der dritten italienischen Liga ist es zu einem Eklat geklommen. Im Serie-C-Duell der süditalienischen Teams zwischen Foggia und Catanzaro (2:6) rannte am Montagabend ein Anhänger der Hausherren auf Gäste-Stürmer Pietro Iemmello zu, als der gerade einen Elfmeter ausführen wollte. Der Fußballer konnte einem Faustschlag knapp ausweichen; während der Fan abgeführt wurde, machte er in Richtung Iemmello das Zeichen einer durchgeschnittenen Kehle.

