Spielerberater Gunther Neuhaus aus Hannover sagt "Zerfall der Preise" voraus

Wir halten Kontakt, persönlich körperlich wollen die mich gerade nicht unbedingt sehen. Aber natürlich kommuniziere ich viel mit Trainern und Managern. Die Klubs haben die Bewertung der Spieler in der Scoutingabteilung nicht komplett eingestellt. Aber bei den meisten herrscht ein hohes Maß an Planungsunsicherheit. Die Spanne geht vom Best-Case-Szenario bis zum Worst Case, dass die Saison nämlich nicht zu Ende gespielt wird.

Planungen kaum möglich: So geht es bei Hannover 96 in Sachen Verträge und Transfers weiter

Der Horror für Spielerberater?

So dramatisch sehe ich das nicht. Wir müssen uns als Berater nur auf veränderte Rahmenbedingen einstellen. Aber das ist kein großes Problem.

Sind Vertragsfristen bis zum 30. Juni nun gültig oder gilt das Wort der Fifa, dass der Vertrag endet, wenn die Saison endet?

Juristen bewerten dies unterschiedlich. In den Verträgen in Deutschland stehen klare Termine in den Verträgen – und nicht die Laufzeit bis zum Ende einer Saison. Aus meiner Sicht gibt die Fifa hier eine Richtlinie aus. Es wird spannend und entscheidend sein, zu sehen, wie am Ende die juristische Bewertung aussieht. Weil es sich um eine arbeitsrechtliche Entscheidung handelt und nur sekundär um eine verbandsrechtliche.