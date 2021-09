Fußball-Stars für krebskranke Kinder: Marsch und Rose beim Leipziger Benefizspiel

Leipzig. Kicken für den guten Zweck: Die Elternhilfe für krebskranke Kinder veranstaltet auch in diesem Jahr ein Benefiz-Fußballturnier. Dabei feiert das Event ein Jubiläum und geht in die 20. Auflage.

Diesen Sonntag zeigt sich die Crème de la Crème des Leipziger Fußballs beim SSV Stötteritz . Nicht nur ehemalige Profis und Trainer treten gegen die Pille. Auch jene, die heuer in Amt und Würden sind. Unter den zehn teilnehmenden Mannschaften läuft auch ein Allstar-Team mit prominenter Besetzung auf. Im Kader: BVB -Coach Marco Rose, der seine Heimatstadt während der Länderspielpause mit einer Stippvisite beehrt. Zudem gibt RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch öffentlich seinen fußballerischen Einstand auf dem Grün. Elf Jahre nach seinem Karriereende in der Major League kann der 47-Jährige seine rechtsfüßige Leichtigkeit zum Besten geben.

Verantwortung übernehmen

Der Amerikaner freut sich auf die Truppe. „Wir treffen uns regelmäßig zu einer privaten Kickrunde. Ich hoffe deshalb, dass ich einigermaßen in Form bin und dem Team helfen kann, viel mehr aber wollen wir alle zusammen den Kindern helfen“, macht Marsch klar. Es sei schön, dabei zu sein, um mit dieser großartigen Aktion Kinder zu unterstützen. „Es ist so wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen und der Gesellschaft etwas zurückgeben!“, so der Cheftrainer der Roten Bullen.