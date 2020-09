Fußball unter Corona-Bedingungen: So liefen die Pokal-Spiele in Wolfsburg und Gifhorn

Anzeige

Auch wenn es am Sonntag im Kreispokal ein 1:5 gegen den VfL Knesebeck setzte, war das Spiel für den FSV Vorhop/Schönewörde dennoch ein "Highlight", wie der 1. Vorsitzende Nicky Urbanitsch sagte. Anders als bei der zweiten Mannschaft und dem Frauen-Team, soll beim ersten Herren-Team keine Zuschauer-Begrenzung bei 50 Mann greifen. "Das ist ein ganz schönes Brett", sagt der Vorsitzende über die Vorbereitungen. 200 Zuschauer waren da, denen musste der Verein die Möglichkeit bieten, die Abstände auf dem Gelände einzuhalten. "Wir haben alle Bänke von unseren beiden Sportplätzen in Vorhop und Schönewörde zusammengezogen, da hat sich die Fusion wieder mal bezahlt gemacht." 40 Bänke hat der Verein aufgestellt, die Zuschauer sollten sich in Fünfer-Gruppen aufhalten, dazu hat sich der Klub auch neben dem Verkauf von Getränken an eine Ausgabe von Kaffee und Bratwürsten "gewagt", wie Urbanitsch mit einem Schmunzeln sagt. "Das hat funktioniert, aber da muss man an viele Sachen denken" - die Verkäufer tragen beispielsweise nicht nur Masken, sondern auch Einweghandschuhe, Senf und Ketchup nimmt sich niemand selbst. Doch es kann auch nicht immer alles glattgehen. "Wir sind bemüht, die Spiele unter den besonderen Bedingungen zu veranstalten, sind bemüht, das Hygiene-Konzept umzusetzen, haben uns besonders im Einkaufs-, Verkaufs- und Toiletten-Bereich viel Mühe gegeben", sagt Urbanitsch, aber: "Es ist nicht ganz einfach die Zuschauer im Griff zu haben, dass die auch immer die Abstände einhalten." Dabei hat sich der FSV auch an der Kasse etwas Besonderes überlegt: Die öffnet nämlich jetzt immer früher, um Staus wegen des Eintragens der persönlichen Daten zu vermeiden. Urbanitsch: "Die ersten Zuschauer waren schon eine Stunde vor Anpfiff da, da mussten wir uns mit der Kasse sputen."

Fußball, Kreispokal, FSV Vorhop Schönewörde- VfL Knesebeck © Foto: Lea Rebuschat

Zeit sparen am Einlass Der FC Brome hatte am Sonntag den VfL Wahrenholz im Bezirkspokal zu Gast (2:2). Rund 300 Sitzplätze konnte der FCB stellen, sagte Spartenleiter René Wedekind im Vorfeld. "Und die haben massig ausgereicht." Rund 150 feste Sitzplätze hat Brome vor Ort um den Platz herum, "dazu haben wir uns noch von der Freiwilligen Feuerwehr zehn Party-Bänke geholt", so Wedekind, der mit seinem Team ungefähr 130 Zuschauer gezählt hat. Wer kam, musste sich wie üblich in eine Liste eintragen, außerdem sollten die in Zehner-Gruppen eingeteilten Zuschauer ihre Sitzplätze während des Spiels nicht wechseln. "Das hat gut geklappt", sagt der Spartenleiter. "Es war ungewohnt, so viele Leute zu sehen, die bei einem Fußball-Spiel sitzen", schiebt er mit einem Schmunzeln nach. Dazu bot der FCB auch Essen und Trinken vor Ort an - das sogar an drei unterschiedlichen Verkaufsstellen. "Das ist bei uns eigentlich normal", sagt Wedekind, komme dem Verein aber gerade in dieser Zeit natürlich entgegen. Brome sieht sich mit seinem Konzept für die Saison gut vorbereitet, hat aber dennoch Verbesserungspotenzial ausgemacht, so Wedekind. "Die Eintragung in die Kontakt-Liste hat viel Zeit in Anspruch genommen." Und die will der FCB verkürzen: Die Formulare sollen bei den nächsten Spielen auf der Internetseite des Klubs heruntergeladen und schon zu Hause ausgefüllt werden können. "Das spart Mühe und Zeit am Eingang. Pro Person ist das zwar nicht viel, aber für die Masse macht es schon Sinn." Außerdem soll das Formular auch im Mitteilungsblatt des Klubs zu finden sein, wo es ausgeschnitten und ausgefüllt werden kann.

Ermahnungen waren nötig Auf dem Platz hat es beim TSV Meine am Sonntag nicht ganz so gut geklappt - es gab ein 1:8 im Kreispokal gegen den FC Schwülper. Daneben lief's dagegen deutlich runder: Der TSV hatte darauf gesetzt, dass sich die Zuschauer selbst Stühle mitbringen, die meisten haben das auch gemacht. "Glücklicherweise sind viele Zuschauer mit Sitzgelegenheit gekommen, gerade auch aus Schwülper", sagt TSV-Spartenleiter Harald Henke. Vereinzelt kamen auch manche der rund 120 Zuschauer ohne eigenen Platz - aber: "Wir haben circa 25 Stühle gestellt, das hat gereicht." Im Vorfeld der Partie hatte der Klub nicht ausschließen wollen, auch Zuschauer abzuweisen, die keine Sitzgelegenheiten dabei haben, dazu sei es aber nicht gekommen, so Henke. Weil der Klub aber auch bei den anstehenden Heimspielen auf dieses Konzept setzen wolle, sei das aber auch zukünftig nicht ausgeschlossen. Den Spartenleiter störte am Sonntag derweil aber etwas anderes: "Die Zuschauer halten nicht immer den Mindestabstand ein, da waren einige Ermahnungen nötig."

Der SV Reislingen/Neuhaus hatte fußballerisch so seine Nöte, unterlag dem klassentieferen Bezirksligisten TSV Hehlingen mit 1:3. Corona-technisch hatte sich der Klub aber ordentlich in die Materie vertieft, auch den Ausschank von Getränken möglich gemacht. Flaschen-Verkauf ist verboten, das Umfüllen in Becher musste hinter Plexi-Spuckschutz in Becher erfolgen. Die Zuschauer waren gebeten, Sitzgelegenheiten mitzubringen, knapp 100 kamen. "95 Prozent der Besucher hatten Stühle oder Sitzgelegenheiten dabei", so Spartenleiter Patrick Gritzka, was ihn freute: "Die Leute waren sehr diszipliniert, es gab weder Gedränge, etwa am Einlass, wo die Kontaktdaten aufgenommen wurden, noch gab es auf dem Platz Genöle über die Regeln." Der etwas aufwändigere Getränke-Verkauf wurde auch in Kauf genommen, der Umsatz passte. "Es war halt ungewöhnlich, das erste Pflichtspiel unter Corona-Bedingungen", sagte Gritzka, "aber es ist für das erste Mal sehr rund gelaufen."