VfL Wolfsburg: U19 unterliegt dem HSV, U17 feiert ersten Saisonsieg

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Die U19 des VfL Wolfsburg verlor am Samstag gegen den Hamburger SV mit 0:2 (0:1) und bleibt damit im dritten Ligaspiel seit Saisonbeginn ohne Punkte und am Tabellenende der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost.

"Bei uns hat es heute an den Grundtugenden gefehlt, um erfolgreich sein zu können. Wir haben die Partie nicht so dominiert wie zuletzt und durch Fehler verloren. Von uns kam auch in Unterzahl zu wenig, um das Spiel noch drehen zu können. Wir müssen uns nun wieder in allen Belangen steigern und eine Schippe drauflegen", sagt VfL-Trainer Christian Wimmer.

Die Wolfsburger kamen nur selten gefährlich vor das Tor der Gäste, die beste Gelegenheit hatte Kapitän Anselmo Garcia Mac-Nulty mit einem Kopfball in der 74. Minute. Zu dem Zeitpunkt agierten die Wolfsburger bereits in Unterzahl, in der 39. Minute sah Mittelfeldspieler Moritz Berg Gelb-Rot.