Wer steigt auf, wer muss runter? Der Modus der neuen Saison im Überblick

Regionalliga und Oberliga: Die besten fünf Teams jeder aus elf Mannschaften bestehenden Staffel ermitteln anschließend in einer einfachen Runde, also ohne Rückspiele, den Meister, die restlichen Mannschaften spielen die Absteiger aus. Mannschaften der Meisterschafts- beziehungsweise Abstiegsrunde, die in der Qualifikationsrunde bereits gegeneinander angetreten sind, treffen nach der Neueinteilung nicht mehr aufeinander. Für diese Partien werden die Ergebnisse aus den Qualifikationsspielen gewertet. Der Erste der Meisterrunde der Regionalliga Nord spielt gegen den Ersten der Regionalliga Bayern um den Aufstieg in die 3. Liga. Von den zwölf Teams der Abstiegsrunde steigen nach Angaben des Niedersächsischen Fußballverbandes fünf Teams in die jeweilige Oberliga ab. Der Erste der Oberliga-Aufstiegsrunde steigt auf, der Zweite absolviert Relegationsspiele.

Von der Kreisklasse bis zur Regionalliga wird es in der an diesem Wochenende beginnenden neuen Saison im Amateurfußball durch die Corona-Pandemie zahlreiche Änderungen geben. Aufgeteilt werden die Teams in neue Staffeln, in den meisten Fällen wird mit Aufstiegs- und Abstiegsrunden gespielt. Ein Überblick:

Landesliga und Bezirksliga: Die Landesliga ist in eine Neuner- und eine Zehnerstaffel aufgeteilt, in denen die Mannschaften in einer Doppelrunde gegeneinander antreten werden. Die drei Bestplatzierten jeder Staffel spielen in einer Meisterrunde die Oberliga-Aufsteiger aus. Dort wird erneut mit Hin- und Rückspiel gespielt, die Punkte aus der Qualifikationsrunde werden nicht mitgenommen. Die Plätze vier bis zehn ermitteln in einer einfachen Runde die Absteiger. Dort beginnt dann das große Zittern: Mindestens sechs Teams müssen den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten.

In einer Doppelrunde ermitteln acht Teams in zehn Bezirksliga-Staffeln die Teilnehmer für die Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Meisterrunde, die dann mit zwei Zehnerstaffeln fortgesetzt wird. Die Punkte aus der Qualifikationsrunde werden nicht mitgenommen. Die jeweils Erstplatzierten der beiden Meisterrunden steigen direkt in die Landesliga auf. Die Teams auf Platz drei bis acht spielen in der Abstiegsrunde. In sechs Staffeln mit je zehn Mannschaften werden in einer einfachen Runde 24 Absteiger ermittelt. Aus jeder Staffel müssen die letzten vier Teams die Bezirksliga verlassen.

Kreisliga und 1. Kreisklasse: Die Sieger der sechs Kreisliga-Staffeln qualifizieren sich für Entscheidungsspiele um vier Aufstiegsplätze zur Bezirksliga. Aus der Kreisliga steigen in jeder Staffel die Mannschaften der Tabellenplätze neun und zehn in die 1. Kreisklasse ab. Eine Auf- und Abstiegsrunde gibt es nicht. Die Staffelsieger der Kreisklassen steigen in die jeweils nächsthöhere Spielklasse auf. Aus der 1. Kreisklasse steigen in jeder Staffel die Teams auf den Plätzen zehn, elf und zwölf in die 2. Kreisklasse ab.