Fußball wird beim VfL Wolfsburg nicht nur in der GmbH gespielt

Anzeige

Silviu Vuia muss schmunzeln, als er von diesem September-Tag 1989 erzählt. Er war gerade mal eine Woche lang in Wolfsburg, nachdem er zusammen mit Ioan Tirban aus Rumänien nach Deutschland geflüchtet war. Zu Fuß. Eine Tortur. Und doch wusste er kurze Zeit später beim Probetraining beim damaligen Fußball-Oberligisten VfL Wolfsburg zu überzeugen. „Der Schwarzhaarige ist gut“, sagte kein Geringerer als Horst Hrubesch, Europameister von 1980 und damaliger VfL-Trainer – und meinte damit Vuia.

1990 unterschrieb der ehemalige Mittelfeldspieler einen Vertrag in Wolfsburg, später stieg er mit dem Klub in die 2. Liga auf. Heute ist Vuia Trainer der Ü40 und Ü50. Es sind die beiden letzten Herrenteams, die zum VfL Wolfsburg e.V. gehören. Vuia schaut primär auf seine Teams, aber ab und an ist er an den Wochenenden in der VW-Arena, wenn die Bundesliga-Profis im Einsatz sind. Als Josué am 23. Mai 2009 in der VW-Arena die Meisterschale in die Höhe stemmte, war Vuia auch mit dabei. Er erlebte die Partystimmung in Wolfsburg hautnah mit. Spätestens dieser Erfolg machte den Klub weltweit bekannt. Die VfL-Profis sind das Flaggschiff des Vereins, da widerspricht auch Vuia nicht. Sie gehören zu der 2001 gegründeten VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, aber Fußball wird beim VfL auch fast 20 Jahre nach der Ausgliederung der Profis nicht nur in der GmbH gespielt. Fußball – das ist beim VfL immer noch ein großes Thema im e.V., die Fußballabteilung hat knapp 500 Mitglieder, mit Volker Heling als Abteilungsleiter an der Spitze.

12 Meilensteine aus 75 Jahren VfL Wolfsburg Zum Durchklicken: 12 Meilensteine aus 75 Jahren VfL Wolfsburg ©

Der ehemalige Sparkassen-Filialleiter, seit 1995 beim VfL, staunt immer mal wieder darüber, wie die Fußballabteilung gewachsen ist. Damals, als er kam, waren die Verhältnisse längst nicht so professionell wie heute. Weil es zu wenig Plätze gab, mussten VfL-Mannschaften etwa auf die Sportanlagen in Brackstedt oder beim TSV Wolfsburg ausweichen. Helings Frau Regina brachte ab und an mal Kaffee und Kuchen für alle mit. „Sonst hätte es nichts gegeben“, erinnert sich Heling schmunzelnd. Er erinnert sich auch noch zu gut an die Zeit, als er den einstigen VfL-Manager Peter Pander ab und an fragen musste, ob es denn möglich sei, mal einen Bus für ein Auswärtsspiel für eines der Teams zu bekommen. „Und heute steht der Bus einfach da – und gut ist...“ Heling war damals Co-Trainer von Olaf Ansorge, mit dem auch Vuia zusammengespielt hatte. Ansorge hatte den VfL 1992 zurück in den Profifußball geführt, war beim Sprung in die 2. Bundesliga Kapitän der gefeierten Aufstiegsmannschaft. Später wurde er dann Trainer der VfL-Amateure, mit denen er in die Oberliga aufstieg. Unter Ansorge-Nachfolger Michael Krüger wurde 2001 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund eine Sensation geschafft. „Eine tolle Zeit, die vergesse ich nie“, so Heling.

Probleme, allen seinen Mannschaften einen Trainingsplatz anzubieten, hat der VfL heute nicht mehr. Heutzutage trainieren Teams wie die U23 oder die Bundesliga-Frauen, die neben den Profis sowie der A- und B-Jugend der GmbH zugeordnet sind, auf dem Gelände des e.V. am Elsterweg. Dafür zahlt die GmbH Miete. „Wer wie wo wem unterstellt ist, diese Trennung gibt es bei uns im Verein nicht. Wir alle zusammen sind der VfL Wolfsburg“, betonen Heling und Vuia unisono. Wie Heling hängt Vuia am VfL. Bis zum vergangenen Jahr hatte er noch selbst gespielt, „aber mein Rücken hat nicht mehr mitgemacht“, schildert der 57-Jährige. Spaß hat er am Fußball aber immer noch – auch, weil seine Altsenioren-Truppe in den vergangenen Jahren viele Erfolge hatte feiern dürfen. Kreismeister, Pokalsieger, in diesem Jahr Niedersachsenmeister in der Halle. Vuia begeistert: „Wir haben viele Spieler, die mal höher gespielt haben. Jeder ist bereit, immer zum Training zu kommen – egal, wie das Wetter ist. Und aufhören will auch keiner. Ich bin sehr glücklich, solch eine Mannschaft trainieren zu dürfen.“

75 Jahre VfL ©