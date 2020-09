Wittinger-Kreispokal: Parsau empfängt Welat zum Duell der Aufstiegs-Favoriten 

Den Aufstieg haben sich beide auf die Fahne geschrieben, die Tabelle führen sie in ihrer jeweiligen Staffel der 1. Fußball-Kreisklasse ebenfalls an - und nun treffen der FC Germania Parsau und der SV Welat in der Zwischenrunde des Wittinger-Kreispokals aufeinander: Um 18.30 Uhr rollt der Ball in Parsau - und beide Teams wollen unbedingt weiterkommen.

Parsaus Start kann sich sehen lassen: Drei Pflichtspiele (eins im Pokal, zwei in der Liga), drei Siege und nur ein Gegentor - der FC ist gut drauf. Trainer Sören Henke mahnt aber: "Welat ist unsere erste Standortprüfung, die ersten Spiele waren Pflichtsiege. Der SV wird uns fordern!"