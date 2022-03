Fußball-WM alle zwei Jahre? FIFA-Präsident Infantino skeptisch: "Gibt viel Widerstand"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich erneut skeptisch über die Pläne für eine Fußball-Weltmeisterschaft alle zwei Jahre geäußert. "Wir sind zum Schluss gekommen, dass es machbar wäre. Aber natürlich gibt es auch viel Widerstand", sagte der 52-Jährige nach dem Kongress des Weltverbands FIFA am Donnerstag in Doha. Vor allem aus Europa und Südamerika kommt massive Opposition für die Verkürzung des WM-Rhythmus von vier auf zwei Jahre, so dass dieses Projekt seit mehreren Monaten kaum noch möglich scheint. Bereits im vergangenen Oktober hatte Infantino über mögliche Kompromisslösungen gesprochen.

Anzeige