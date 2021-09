Fußball-WM bald alle zwei Jahre? UEFA-Boss Ceferin hat wohl "große Bedenken" wegen FIFA-Plan

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin soll schriftlich "große Bedenken" wegen der FIFA-Idee zur Ausrichtung der Weltmeisterschaften im Zweijahresrhythmus geäußert haben. Die Nachrichtenagentur AP zitierte am Freitagabend aus einem Schreiben von Ceferin an Ronan Evain, den Direktor des Fannetzwerks Football Supporters Europe. In diesem soll Ceferin die Sorgen angesichts des möglichen Schadens für die nationalen und internationalen Fußball-Wettbewerbe als "extrem berechtigt und wichtig" bezeichnen.

Die FIFA will mit der Änderung im Terminkalender wohl gerade die kleineren Fußball-Nationen unterstützen: Arsène Wenger, der aktuell bei der FIFA als Direktor für globale Fußballförderung tätig ist, ist schon seit längerem ein Befürworter davon, den traditionellen Vier-Jahres-Rhythmus zu brechen. "Mehr K.-o.-Duelle, weniger Qualifikationspartien. Das wollen doch die Fans. Und wir wollen auch mehr Wettbewerbsfähigkeit schaffen", sagte der ehemalige Top-Trainer im Juli dem Kicker und verwies darauf, dass nur die USA 1930 und Südkorea 2002 die einzigen Teams in einem WM-Halbfinale waren, die nicht aus Europa oder Südamerika kamen. "Wir dürfen die Tür zur Welt ruhig ein wenig öffnen", so die Trainer-Legende, die zudem die Länderspielpausen reduzieren will.