Wolfsburgs Fußball-Chef Pinelli ist entspannt, was eine mögliche Spielpause angeht

Die Corona-Zahlen steigen, im Wolfsburger Amateurfußball wurden bereits einzelne Partien aufgrund von Erkrankungen oder Verdachtsfällen abgesetzt, die Fußball-Verbände in Bremen und Hamburg haben ihren Spielbetrieb bereits ausgesetzt. Wolfsburgs NFV-Kreisvorsitzender Stefan Pinelli sieht die Situation im heimischen Kreis noch entspannt. "Ich denke, dass wir uns noch keine großen Sorgen machen müssen, da wir noch früh in der Saison sind“, sagt Pinelli. Bei Spielverlegungen wegen Corona-Erkrankungen oder -Verdachstfällen sei Wolfsburg bisher "glimpflich" davongekommen. Es gebe auch bei weiteren Spielverlegungen noch genügend Zeit, um diese nachzuholen. "Wir möchten die Hinrunde noch vor der Winterpause durchbekommen, aber nicht auf Biegen und Brechen." Wolfsburgs Kreisvorsitzender lobt zudem die Kollegialität der Vereine, sich auf Nachholtermine zu einigen, wenn Corona im Spiel war.

Wichtig sei gewesen, dass der NFV nach dem außerordentlichen Verbandstag im Juni einen großen Schritt getan habe, sich die Möglichkeit eines Saisonabbruchs in die Satzung zu schreiben. " Es ist wichtig, dass wir jetzt die Regularien dafür haben, um damit umzugehen“, sagt Pinelli. Der NFV-Verbandstag habe auch gezeigt, dass die vielen unterschiedlichen Kreise in Niedersachsen ihrer Verantwortung gegenüber der Mehrheit der Vereine gerecht geworden sind. „Diejenigen, die es noch verdient gehabt hätten, eine Klasse zu halten, diese Chance durch die beendete Saison aber nicht mehr bekommen haben, wurden nicht zu den Leidtragenden“, sagt Pinelli.

Auf Nachfrage beim Gesundheitsamt könne im Wolfsburger Kreis noch gespielt werden, hatte der Spielaussschuss-Vorsitzenden Bernd Hartwig dem SPORTBUZZER am Montag mitgeteilt. Aber: „Es kann sein, dass da noch was kommt in dieser Woche“, so Hartwig. Am Stand hatte sich bis Dienstag (18 Uhr) nichts geändert. Sollte es zur Pausierung der Saison kommen oder wider Erwarten zum Saisonabbruch, mit dem Pinelli nicht rechnet, dürfe eines nicht vergessen werden: „Unser Fußball ist Amateursport und damit ein Hobby. Die einzelnen Vereine haben natürlich auch Budgets und leben auch von ihren Beiträgen und Einnahmen. Aber überwiegend sprechen wir dabei nicht über berufliche Existenzen, wie in anderen Bereichen des Lebens“, sagt Pinelli. Eine Entscheidung werde der Wolfsburger Kreis aber nicht ohne die Anhörung der Vereine treffen, wie Pinelli betont.