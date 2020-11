Corona bremst Wolfsburgs Mädchenfußball-Projekt

Auch, wenn der Startschuss für das Projekt Mädchenfußball vorerst verschoben wurde, werden sich die Planer um Svenja Heling keinem zeitlichen Druck aussetzen. „Wir hängen an keiner Meisterschaft und auch an keiner Aufstiegs- oder Abstiegs-Entscheidung, wenn wir so ein Event planen, dann soll es in einem Rahmen sein, in dem die Mädchen sich wohlfühlen.“ Und Wolfsburgs stellvertretende Kreisvorsitzende sieht sogar etwas Positives in der ungewollten Verschiebung: „Manchmal ist so eine schöpferische Pause auch gar nicht so schlecht, um sich wieder zu sammeln und vielleicht sogar mit neuen Ideen um die Ecke zu kommen.“