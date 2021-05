Zu hohe Folgekosten: Ist der Kunstrasenboom schon wieder vorbei?

Der Sand auf dem Kunstrasenplatz des VfL Eintracht Hannover knatscht an einigen Stellen noch unter der Schuhsohle, erst in einigen Monaten ist er komplett verschwunden. Dann erstrahlt das Feld in einem feinen Grün, ohne schwarzes Granulat. Die neue LED-Anlage ist eingeschaltet und sorgt dafür, dass es einem abends wie 13 Uhr am Tag vorkommt. Es ist eine der modernsten Flutlichtanlagen der Stadt. Der neue Platz des Südstadt-Vereins bietet alles, was das Sportlerherz begehrt. Eintracht ist der erste Verein, der vom Kunststoffrasenplatzprogramm der Stadt Hannover profitiert.

Zusammen mit dem HSC ist der Klub für neue Kunstrasenplätze ausgewählt worden. Der HSC wartet noch auf die Baugenehmigung. Nachbarn hatten sich um zu viel Lärm gesorgt. Entsprechende Lärm- und Lichtschutzgutachten sind erstellt. In diesem Jahr wird aber wohl nicht mehr gebaut.