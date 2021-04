Fußballer Stein und Volleyballer Richter für Ehrung im Landkreis Leipzig nominiert

Naunhof. Auch in diesem Jahr werden im Landkreis die „Sportler des Jahres“ ermittelt . Allerdings gibt es wegen der ausgefallenen Wettkämpfe eine Änderung. Bei der Gemeinschaftsaktion von Kreissportbund und LVZ bewerben sich diesmal zehn Nachwuchstrainer und zehn Trainer aus dem Erwachsenensport. Wir stellen jeweils mittwochs zwei Kandidaten vor. Abgestimmt werden kann postalisch mit dem abgedruckten Stimmzettel oder online.

Stein feierte schon einige Erfolge

Nominiert als Nachwuchstrainer des Jahres: Silko Stein (Hohnstädter SV, Fußball). Silko Stein ist bei den Fußballern des Hohnstädter SV und hier speziell im Nachwuchsbereich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Als Sohn Dominik im Jahr 2012 vom Nachbarn FC Grimma in den Seumepark wechselte, übernahm der Papa beim HSV das Traineramt bei den E-Junioren. Fortan begleitete er seine Schützlinge durch alle Altersklassen bis hoch in die A-Jugend. Mit den ältesten Nachwuchskickern der Blau-Roten gelang ihm 2019 der Kreismeistertitel und der Aufstieg in die Landesklasse.