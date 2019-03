Fußballer und Model: Lok Leipzigs Michael Faber war nicht nur auf dem Rasen zu Hause

Leipzig. Am Montag würde der ehemalige Lok-Fußballer Michael Faber 80 Jahre alt . Er stand unter anderem in der Mannschaft des 1. FC Lok Leipzig, die 1966 die damalige Weltklasse-Elf von Benfica Lissabon um Superstar Eusebio legendär mit 3:1 bezwang. Begonnen hat der gebürtige Leipziger seine Laufbahn beim SC Rotation, bei dem er es als 20-Jähriger in die DDR-Oberliga-Mannschaft des Lok-Vorläufers schaffte. Eingesetzt wurde er zu der Zeit im linken Mittelfeld, später meist viel öfter als Außenverteidiger oder Stopper respektive Libero. Ab 1960 gehörte er sogar dem Kader der DDR-Nachwuchsauswahl an, für die er neun Mal auflaufen sollte.

Ein paar Mark extra als "Model"

Als es 1963 zu der schon oft beschriebenen Neuaufteilung der Leipziger Oberliga-Kicker in SC und Chemie Leipzig kam, wurde er in den Kader des SCL berufen, also in den vermeintlich besseren Teil von Leipzigs Elite-Spielern. Ende 1963 kam er zu seinem ersten und einzigen A-Länderspiel, als die DDR in Burma 5:1 gewann. Mit dem SCL stand er 1964 im FDGB-Pokalfinale gegen Aufbau (später 1. FC) Magdeburg, schoss gar das 1:0, unterlag aber mit den Leipzigern in Dessau am Ende 2:3.

Als Anfang 1966 der 1. FC Lok aus dem SCL ausgegründet wurde, war Faber in diesem Team längst eine feste Größe geworden. Doch er war nicht nur ein „sehr ehrgeiziger, kampf- und kopfballstarker Fußballer“, wie ihn sein Mitspieler Manfred „Männe“ Geisler beschreibt, sondern er verdiente sich im Nebenjob als „Model“ ein paar Mark dazu. Faber machte also nicht nur auf dem Spielfeld eine gute Figur, sondern war generell ein „ansehnlicher Kerl“, wie Zeitzeugen bekunden. Seine Frau arbeitete als Mannequin, wodurch er wohl Kontakt zur Werbeszene, die es auch in der DDR gab, bekam. Ex-Lok-Stürmer Henning Frenzel erinnert sich, dass Faber „manchmal ein wenig eigensinnig, aber auch ein verlässlicher Kumpel und ein Kämpfer“ war.

Erstliga-Laufbahn endet 1971

Sportlich war Fabers absolutes Highlight sicher eingangs erwähnter 3:1-Erfolg gegen Benfica, den 1966 am 21. Dezember 75 .000 Fans im Zentralstadion feierten. Das Rückspiel verlor Lok nur 1:2, wodurch die Sensation perfekt und der FCL im Achtelfinale war. Faber hatte als Rechtsverteidiger seinen Anteil daran. Drei Jahre später folgte mit Loks Abstieg aus der obersten DDR-Liga der Tiefpunkt der Karriere, der jedoch mit dem sofortigen Wiederaufstieg 1970 „korrigiert“ wurde. Das entscheidende Spiel gewann Lok mit Faber als Verteidiger vor 30 .000 im Plache-Stadion gegen Wismut Gera 1:0. Im gleichen Jahr stand er zum zweiten Mal im DDR-Pokalendspiel. Es gab aber, diesmal in Dresden, mit 2:4 gegen Vorwärts Berlin erneut eine Niederlage.

1970/71 wurde Faber nur noch elfmal eingesetzt. Und so beendete er 1971, nun 32-jährig, seine Erstliga-Laufbahn. In seinen zwölf Leistungssport-Jahren brachte er es auf 268 Oberliga-Einsätze. Im Messe-Cup, ein Vorläufer der Europa League, spielte er 31 Mal für die Farben Leipzigs.

Nach seiner Fußballer-Laufbahn arbeitete er als Diplom-Ingenieur bei der Deutschen Reichsbahn, dem Trägerbetrieb des 1. FC Lok. Dort stieg er bis in die Führungsetage auf, doch nach der Wende 1989 folgte ein Absturz. Wohl mehr durch private Probleme, die ihn zu oft zur Flasche greifen ließen. Am 23. Dezember 1993 verstarb Michael Faber viel zu früh, erst 54 Jahre alt.

