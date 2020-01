Der "Fußballgott" hört auf: Eintracht-Legende Alexander Meier beendet seine Karriere - Job in Frankfurt?

Der "Fußballgott" beendet seine Karriere! Alexander Meier zieht einen Schlussstrich und hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Das bestätigte er Bild und SportBild am Dienstag. „Das war's, ich höre auf!“, sagte er laut der Blätter.

Meier bestritt in seiner 19 Jahre langen Karriere ingesamt 458 Pflichtspiele und schoss dabei 152 Tore in vier Vereinen. Die längste Zeit spielte er bei Eintracht Frankfurt, wo er als "Fußballgott" von den Fans verehrt wurde. 2018 wurde dort sein Vertrag nicht mehr verlängert, weil er auch immer häufiger verletzt fehlte. Nach einem halben Jahr ohne Verein schloss er sich im Winter 2019 dem FC St. Pauli an, verließ den Verein allerdings nach einem halben Jahr wieder ablösefrei.