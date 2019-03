Ex-Nationalspieler Patrick Helmes und Andreas Hinkel bestehen Fußballlehrer-Lehrgang

Der Deutsche Fußball-Bund hat 24 neue Fußball-Lehrer mit ihrem Diplom ausgezeichnet, gibt aber künftig nicht mehr den Lehrgangs-Besten bekannt. Der 65. Lehrgang, der erste unter dem neuen Ausbilder Daniel Niedzkowski, erhielt am Donnerstag nach 22 Wochen Präsenzausbildung, acht Wochen Praktikum und sechs Wochen Selbststudium geschlossen seine Auszeichnung. „Und wir haben niemanden durchgehievt“, beteuerte Niedzkowski. Wer die beste Abschlussnote hatte, wollte er aber nicht verraten. „Das würde den anderen nicht gerecht“, sagte Niedzkowski: „Die Unterschiede der Top 5 lagen im Promille-Bereich. Außerdem haben wir verschiedene Zielgruppen, die schwer miteinander zu vergleichen sind.“

Helmes, Hinkel und Bierofka verfügen über reichlich Erfahrung

In Patrick Helmes, Andreas Hinkel und dem bereits bei 1860 München in der 3. Liga tätigen Daniel Bierofka gehören drei Ex-Nationalspieler zu den Absolventen. Cristian Fiel ist als Chefcoach beim Zweitligisten Dynamo Dresden bereits seit Ende Februar im Profi-Fußball tätig. In Theresa Merk, Verbandssportlehrerin des Fußball-Verbandes Mittelrhein, zählte auch eine Frau zu den Absolventen.