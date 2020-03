Geduld gefordert: Zimmermann und Cherundolo müssen auf ihren Fußballlehrer warten

In einer Fahrgemeinschaft haben sich Steven Cherundolo, Jan Zimmermann und Rüdiger Ziehl (VfL Wolfsburg II) unzählige Male über die A2 auf den Weg in die Hennes-Weisweiler-Akademie nach Hennef gemacht. Haben gelacht, gefachsimpelt, daheim unzählige Stunden gebüffelt und Mitte März ihre Hausarbeiten abgegeben. In wenigen Wochen hätte das Trio seine Prüfungen abgelegt. Dann hätte es drei Übungsleiter in Deutschland mehr mit dem höchstmöglichen Trainerschein gegeben, also etwa 950.

Lehrgang liegt auf Eis

Die Corona-Pandemie hat jedoch dafür gesorgt, dass aus der Zukunftsform ein Konjunktiv geworden ist. Der 66. Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes liegt auf Eis

Den Fußball an sich, ihre Vereine, den Lehrgang und über Hannover 96 könne man ja ohnehin lange sprechen – es habe genug Gesprächsstoff gegeben, sagt Cherundolo. „Wir haben uns gegenseitig entertaint.“ Zuletzt war immer wieder über eine mögliche Rückkehr von Hannovers berühmtestem US-Bürger zu den Roten spekuliert worden.