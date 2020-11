Fußballmatch von Dynamo Dresden live im MDR-Fernsehen

Dresden. Lange war unklar, ob das Spiel wegen der drei Corona-Fälle rund um das Team von Dynamo Dresden überhaupt stattfinden konnte, doch am Freitag gab das Gesundheitsamt Dresden Grünes Licht für die Austragung und die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski startete noch am selben Tag mit dem Bus ins Saarland, wo am Sonnabend ab 14 Uhr das Drittliga-Kräftemessen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und den Schwarz-Gelben aus Sachsen geplant ist.

