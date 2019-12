FV Dresden-Laubegast sichert sich den Herbstmeistertitel in der Landesklasse Ost

Dresden. Die Hinrunde der Landesklasse ist beendet und in der Ost-Staffel dominieren die Dresdner Vereine. Mit dem FV Laubegast , Rotation , der SG Striesen und dem SC Borea stehen gleich vier in der Tabelle oben. Laubegast verteidigte mit einem 4:1 gegen Crostwitz seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Striesen. Johann Wölk (2) und Kapitän Philipp Wappler (2) trugen sich in die Torschützenliste der Nullsechser ein. Verfolger Striesen ließ beim 4:0 in Oderwitz nichts anbrennen. Maximilian Koch und Jonathan Schulz trafen jeweils doppelt.

In der Mitte-Staffel verspricht die Rückrunde ein heißes Duell zwischen Blau-Weiß Stahl Freital und dem Hainsberger SV, die bekanntlich 2020 fusionieren wollen. Am letzten Spieltag der ersten Halbserie feierte Stahl beim Schlusslicht in Weinböhla einen 8:1-Kantersieg. Die Hainsberger lagen in Hartmannsdorf bis zur 86. Minute 0:1 hinten, ehe Marian Weinhold den Ausgleich für die Gäste markierte. In der Tabelle rutschten die Hainsberger (32 Punkte) vorübergehend hinter Freital (33) zurück. Viel Aussagekraft hat die Tabelle freilich nicht, weil das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) noch keine Entscheidung getroffen hat, wie die ausgefallen Partie zwischen Hainsberg und TuS Weinböhla vom 12. Spieltag gewertet wird. Der Tabellenletzte war aufgrund von Spielermangel gar nicht erst angereist.