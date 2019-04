Mark Hungerecker ist Coach des SVE Comet Kiel, der 2013 aus einer Fusion der Kieler Traditionsvereine SV Ellerbek und SC Comet Kiel entstand, und als aktueller Verbandsligaprimus ans Tor zur Landesliga klopft. Ein Amateurfußball-Idyll? Mitnichten. Der 37-Jährige sieht die Kieler Fußballvereine am Scheideweg. Im Interview mit dem SPORTBUZZER spricht er über fehlenden Nachwuchs bei den Aktiven und im Ehrenamt, aber auch über die Platzpflege und über den Vorteil der Klubs mit Kunstrasen.

Woran krankt der Fußball in Kiel?

In Kiel freuen sich alle über die Erfolge von Holstein Kiel. Ich mich natürlich auch. Aber dass in den kleineren Vereinen vieles im Argen liegt, nimmt kaum einer wahr. Die Generation, die heute ehrenamtliche Tätigkeiten ausübt, geht langsam in Rente. Dahinter sieht es düster aus. Alle jammern, aber keiner tut etwas. In 15 Jahren wird es kaum noch Ehrenamtler geben.