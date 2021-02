10.000 Menschen stehen zu #GABFAF

Es sind zwei simple Sätze, aber sie haben viel ausgelöst. „Amateure verdienen keine Millionen. Amateure verdienen Respekt.“ Mit diesem Statement hat der Sportbuzzer im Jahr vor der Pandemie das Amateurfußball-Bündnis #GABFAF aus der Taufe gehoben. Viele Prominente schlossen sich an, vor allem aber auch viele Menschen, die Woche für Woche auf den Sportplätzen unterwegs sind. In diesen Tagen hat sich der zehntausendste Unterstützer eingetragen .

Und es gab Aktionen, die auf die Probleme der Klubs aufmerksam machten und Ehrenamtliche in den Mittelpunkt stellten. Ein Thema, dem gerade in der Corona-Pandemie besondere Aufmerksamkeit zukommt: Nach einer Erhebung der Deutschen Sporthochschule in Köln steht mehr als die Hälfte der deutschen Sportvereine vor existenziellen Problemen – auch, weil sich die Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt.

Nach Abschiebung: So kommt die SG Oesterweg zu einem Fußballprojekt in Ghana

Dass sich mehr als 10.000 Menschen hinter die Idee gestellt haben, hilft enorm, um konkrete Hilfe zu organisieren. So können die Supporter in wenigen Tagen im Newsletter schon wieder entscheiden, an wen der nächste Zuschuss vergeben werden soll. Weitere Sach- und Geldmittel werden in den nächsten Wochen verteilt.

Jetzt Supporter werden

Wer mehr wissen will, kann sich auf gabfaf.de/supporter eintragen – und damit auch gleich mithelfen, dass #GABFAF bald die nächste Marke knackt. Der Amateurfußball braucht gerade jetzt eine laute Stimme.