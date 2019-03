GABFAF: Wie ein Fußballverein Alkohol und Zigaretten verbannt hat

Scheuß ist Abteilungsleiter Fußball beim Nikolausberger SC in Göttingen. Vor rund zehn Jahren hatte er einen Vorschlag: Die heimische Anlage sollte vor und während der Fußballspiele rauch- und alkoholfrei bleiben. Amateurfußball ohne Bierchen und Zigarette? Bei Heimspielen prangt das Banner mit der Aufschrift „Alkoholfrei Sport genießen“ am Platz des Stadtteilvereins aus der 1. Kreisklasse.

#GABFAF: Was den Amateurfußball ausmacht – und warum er in Gefahr ist

Manchmal bringen Leute selbst ihren Alkohol mit. Dann erinnert der Abteilungsleiter Fußball an die geltende Regel. „Meistens verstehen sie es dann. Ansonsten nehme ich auch schon mal die Sachen weg und gebe sie erst nach dem Spiel zurück“, sagt Scheuß. Ihm gehe es ja nicht darum, den Menschen den Genuss von Alkohol zu untersagen. Schließlich dürfe jeder nach dem Spiel so tief in Glas gucken, wie er mag. „Nur während des Sports nicht. Dann geht es um die Leistung. Das Wichtigste am Fußball ist schließlich der Spaß am Sport“, sagt er.

Die Mannschaft ist mittlerweile überzeugt: „Das stößt nicht immer auf Gegenliebe, aber die Leute verstehen die Idee dahinter“, sagt Hagen Nenast, der für die Herren des NSC spielt. So gilt zum Beispiel auch die Regeln: Wer zum Mannschaftsgrillen nach dem Spiel eine Kiste Bier beisteuert, muss auch für alkoholfreie Getränke sorgen. Niemand soll sich ausgeschlossen fühlen. Torhüter Leon Feischen sagt: „Erst einmal war es ein grober Einschnitt in unsere Gewohnheiten. Wir stehen aber alle dazu und unterstützen das. Uns verbietet ja niemand das Biertrinken. Es geht nur um den Zeitpunkt.“