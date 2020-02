Die Amateurfußball-Legende: Das ist der Macher von "Kreisligafußball - Das Bier gewinnt"

Kreisligafußball ist, wenn der Bierbauch des Mittelstürmers im Abseits steht. Oder, wenn ein Pressschlag mehr gefeiert wird als ein Tor. Oder ist Kreisligafußball eben doch, wenn es diesen einen Stürmer gibt, der seit Jahren nichts getroffen hat? Die Kreisliga ist ein Phänomen für sich. Was dieses Phänomen ausmacht, zeigt die Facebook-Seite „Kreisligafußball – Das Bier gewinnt“ in humoristischer und plakativer Art und Weise. Nahezu jeder Amateurfußballer kennt die Seite und identifiziert sich mit den Sprüchen.

Mehr als 546.000 Menschen folgen der Seite bei Facebook, knapp 303.000 bei Instagram (Instagram-Name: kreisligafussball.de ). Es gibt einen eigenen Shop mit Produkten von T-Shirts und Handtüchern über Fußmatten und Stutzen – natürlich alles im Zeichen des Bieres. Doch wer steckt eigentlich dahinter? Die "Kreisligalegende" ist das Gesicht hinter all dem, was sich seit 2012 aufgebaut hat. Eigentlich heißt die "Kreisligalegende" Tobias Sergeo, kommt aus einem kleinen Dorf bei Wetzlar und ist vor allem eins: Absolut fußballverrückt.

2013 übernahm Sergeo die Facebook-Seite von einem Kumpel: „Wir haben komplett aus Spaß angefangen und mit den lustigen Begebenheiten aus dem Amateurfußball einen Nerv getroffen.“ Sergeo bemerkte schnell, welches Potenzial dahinter steckt und stellte sich sein eigenes kleines Team zusammen. Das Grundteam aus vier Personen besteht in dieser Form bis heute. Nicht nur aus personeller Sicht, auch inhaltlich folgte nun alles einem Konzept. „Wir haben festgelegt, dass wir vier Beiträge am Tag posten wollen. Inhaltlich wollen wir an der Basis bleiben und das widerspiegeln, was der Amateurfußball wirklich ist“, sagt Sergeo. „Natürlich sind die Darstellungen manchmal übertrieben, aber das wissen die Leute, die uns folgen.“

Authentizität und Identifikation stehen bei „Kreisligafußball – Das Bier gewinnt“ an erster Stelle. Das kommt an bei den Nutzern. Unzählige Nachrichten und Bilder von Mannschaftsabenden, Trainingslagern oder Spielen bringen täglich das Postfach zum Glühen. Das, was die Teams einsenden, spiegelt den Charakter der Seite wider. „Wir leben von den Nutzern. Ich schätze gut 40 Prozent der Inhalte bekommen wir von der Community“, sagt Sergeo.