GABFAF: BFC Germania 1888 - der älteste Fußballverein Deutschlands: "Wie eine zweite Familie"

Abendliches Training beim BFC Germania 1888, es ist schon dunkel. Noch spielt die Seniorenmannschaft im Flutlicht Fußball, aber gleich ist die erste Herrenmannschaft mit ihrem Training dran. Am Spielfeldrand trudeln die Sportler ein und begrüßen sich per Handschlag, ein paar Jungs aus der C-Jugend raufen um einen Ball. Ein ganz normaler Abend bei einem Kreisligaverein, der aber eine Besonderheit hat: Er ist der älteste Fußballverein Deutschlands.

Zu dem Getummel am Spielfeldrand in Berlin gesellen sich nach und nach sechs Leute, die zusammen den Vereinsvorstand bilden. Manche kommen direkt von der Arbeit. Sie schauen zusammen das Training der ersten Herren an. „Bei uns ist das so üblich“, sagt Heinz-Dietrich Kraschewski. Er sitzt dem Verein BFC Germania 1888 vor. Auf einem Hocker neben ihm sitzt Mario Puljic und zieht an seiner E-Zigarette. Er ist erst seit 2012 im Verein, war schon Geschäftsführer und ist derzeit Jugendleiter. Die Kälte des Märzabends kriecht zwischen die Kleidung. Manche am Spielfeldrand tragen Daunenjacken mit Vereinslogo, die ihnen bis zu den Knien reichen. Es ist 20 Uhr, die Senioren räumen das Feld.