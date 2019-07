GABFAF-Botschafter und HSV-Legende Rafael van der Vaart: "Ich war der beste Profi-Amateur"

Er hat die ganz große Profi-Karriere hingelegt, doch selbst als Rafael van der Vaart für Real Madrid und in Tottenham spielte, merkte der Niederländer, dass er den Amateurfußball vermisst. Daher setzt sich der ehemalige HSV -Kapitän rund um sein Abschiedsspiel am 13. Oktober im Hamburger Volksparkstadion (alle Infos hier ) als #GABFAF-Botschafter für den kleinen Fußball ein .

Rafael van der Vaart (36): Eigentlich nicht. Ich habe in meinen sechs Jahren hier um die Meisterschaft gespielt, die Champions-League-Quali geschafft, bin aber auch fast abgestiegen. Es war also alles drin, es war wie eine große Liebe.

Das ist Jugend, und für die sollten wir alles tun. Wenn ich ihre Träume wahr werden lassen und ihnen die Chance geben kann, vor so vielen Zuschauern in diesem Stadion zu spielen, mache ich das.

Ja, jedes Mal, wenn mein Vater angerufen hat und erzählte, dass er am nächsten Morgen um elf ein Spiel hatte ... Als Profi musste ich feststellen, dass man sich, je höher ich gespielt habe, immer öfter daran erinnern muss, worum es geht: Spaß zu haben. Der Druck nahm einfach überhand, es ging nur ums Gewinnen. Für den Amateurfußball ist in dieser Zeit fast kein Platz. Aber ich habe immer gesagt: Ich war der beste Profi-Amateur.

Die Geldsummen sind mittlerweile gemeingefährlich. Als ich von Ajax für 5 Millionen Euro nach Hamburg gewechselt bin, wusste jeder, wer ich war. Wenn aber heute ein Spieler für 30 Millionen zu Watford wechselt, kenne ich den nicht mal. Das wundert mich dann: Denn für so viel Geld will ich auch Qualität sehen.

Wie meinen Sie das?

Profis verdienen mittlerweile so viel Geld, dass viele nur noch deswegen spielen. Aber ich hatte auch ein Angebot aus China. China! Was soll ich in China? Das wäre nichts für mich. Inzwischen wechseln Spieler in ihren besten Jahren dorthin. Amateurspieler hingegen gehen zum Training, weil sie Spaß haben wollen. Sie lieben das Spiel – so wie ich.