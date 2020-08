GABFAF-Challege: Für die SG Vollbüttel/Ribbesbüttel "sollte die Euro League drin sein"

Am Ende hat das Traum-Duo der SG Vollbüttel/Ribbesbüttel (1. Kreisklasse Gifhorn 2) noch mal richtig einen rausgehauen - und seinem Team eine deutlich bessere Platzierung in der #GABFAF-Challenge gesichert! Wäre die Balljonglage nicht auf eine Minute beschränkt, würden sich Paul Sauerwald und Robin Knupper wahrscheinlich auch eine Woche später noch den Ball mit nur einem Kontakt zuspielen - ohne, dass der den Boden berührt. Satte 64 Kontakte haben die beiden in 60 Sekunden geschafft. Insgesamt hat das SG-Quintett, zu dem auch noch Nils Maretzki, Fabian Kirschke und Nico Jahnke gehörten, 106 Punkte geholt, sich damit an Barnstorf vorbeigeschoben und steht nun auf auf Platz 2.

„Das Hochhalten hat super geklappt. Es sind zwar etwas Kopfschmerzen dabei, aber die sind am nächsten Tag wieder weg", freute sich Sauerwald nach dem Kopfball-Marathon bei der Balljonglage. Und wie lange hätten die Jungs das noch geschafft? "So weit kann man gar nicht zählen, bis es dunkel wird", sagte Knupper mit einem Schmunzeln. Starke Leistung in der letzten Übung, damit ist die SG zumindest in dieser Kategorie bislang das Maß aller Dinge.