GABFAF-Challenge: Das können die Jungs vom VfB Fallersleben eigentlich besser...

Satz mit x...! Das können die Bezirksliga-Kicker des VfB Fallersleben eigentlich deutlich besser, beim Warmmachen sah's auch gar nicht so schlecht aus. Dass es dann für Johannes Laux, Carlos Borhani, Maik Augustyniak, Marco Görge und Lion Krizak nur zu 69 Punkten gereicht hat - und damit übernahmen sie nun den letzten Platz vom MTV Gifhorn -, war sehr unglücklich. Nach einigem Hadern nahmen es die Jungs am Ende aber mit Humor und bereiteten sich seelisch auf den Einlauf von Coach Lars Ebeling vor. Laux mit einem Schmunzeln: "Wie wir unseren Trainer kennen, gibt das einen richtigen Rüffel. Ich weiß auch, was wir die nächsten drei Wochen im Training machen werden..." Punkte verschenkt hat das VfB-Quintett vor allem in den ersten beiden Spielen. In der ersten Challenge traf nur Borhani den Querbalken. Die Ausbeute: magere fünf Pünktchen. "Das Lattenschießen haben wir auf jeden Fall super vergeigt", fasste Görge daher etwas enttäuscht zusammen. Und auch Krizak haderte mit der Leistung des Teams: "Am Anfang haben wir es schwierig gestaltet, weil wir nicht viel getroffen haben, im Übungsdurchlauf war es noch um einiges besser."

#GABFAF-Challenge VfB Fallersleben

Zwei gehen beim Bierkistenschießen leer aus Und so ging das Team schon mit einer Hypothek in Spiel zwei. Auch die Bierkisten hatten die VfBer beim Warmmachen locker getroffen. Als die Kamera dann lief, gingen Augustyniak und Krizak mit ihren jeweils drei Versuchen zu Beginn gleich leer aus. Görge, Laux und Borhani räumten insgesamt nur acht ihrer 18 Kisten ab. „Ich sage mal, unsere Team-Leistung war ausbaufähig", fasste Borhani daher mit einem Augenzwinkern zusammen. "Es geht immer besser, aber heute lief es nicht so gut.“ In den letzten beiden Spielen lief's dann zwar besser, aber Laux sah's realistisch: "Die erste Hälfte war Pech, die andere hat man sich selbst vielleicht Druck gemacht. Aber vorn haben wir eigentlich schon das vergeigt, was man hinten nicht mehr hätte rausholen können.“ Und genau so war es auch. Er (15 Anschläge) holte zusammen mit Lion (16) ordentliche 31 Punkte beim Pfostenlauf.

21 Sekunden fehlten Warum sind die beiden gelaufen? Augustyniak: "Lion wurde ausgewählt, weil er schnell und jung ist, und Jojo, weil er Kapitän ist und die beste Ausdauer hat." Aber Letzterer sagt mit einem Schmunzeln: "Ich frage mich, warum ich das gemacht habe, weil ich nicht gerade der Sprinter bin. Die Ausdauer bringt einem in den 30 Sekunden auch nicht viel, hinten raus hat man aber trotzdem gemerkt, dass es sau anstrengend ist." Und das noch bei rund 30 Grad... Bei der Jonglage kamen Borhani und Görge dann immerhin noch auf 49 Kontakte in 39 Sekunden. Eigentlich eine gute Quote - nur die letzten 21 Sekunden fehlten. Görge: "Das Ballhochhalten war ganz gut, die Minute hätten wir aber schon gern vollgekriegt.“ Die Jonglage haben die beiden auch nicht das erste Mal zusammen gemacht: "Es war nicht unsere beste Leistung heute, wir hatten das vorher ein paar Mal geübt", ergänzt Borhani. "Aber es war okay."

GABFAF-Challenge: VfB Fallersleben Gingen für den VfB an den Start: Johannes Laux (v. l.), Carlos Borhani, Maik Augustyniak, Lion Krizak und Marco Görge. © Benno Seelhöfer

"Leider gibt es kein Bier" Und so reichte es beim VfB nur zum letzten Platz im aktuellen Ranking. Spaß hatten trotzdem alle dabei. "Im Großen und Ganzen ist das eine coole Sache, kann man auch gern öfter machen", sagte Krizak. Laux hat es zwar auch "sehr viel Spaß gemacht", dennoch hatte er etwas an den Spiel-Regularien auszusetzen: "Leider gibt es kein Bier." Und für Augustyniak, der im Team in Anlehnung an den schwedischen Super-Star Ibrahimovic auch gern Zlatan genannt wird, ging es auch um etwas Persönliches. "Es hat mir viel Spaß gemacht, und ich konnte zeigen, dass ich immer noch der Beste bin, trotz Verletzung", sagte er mit einem Lachen. "Ich hatte im Januar einen Kreuzband-, Meniskus- und Innenbandriss. Im Oktober fange ich wahrscheinlich wieder mit dem Sport an." Denn ins Teamtraining ist er noch nicht zurückgekehrt. Warum hat er dann schon mitgemacht? Augustyniak mit einem schelmischen Grinsen: "Weil ich ich bin."