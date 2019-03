SPORTBUZZER erhält Deutschen Sportjournalistenpreis für #GABFAF – Kahn holt Titel-Hattrick 

Rauschende Party an der Elbe: Am Montag ist im Hamburger Grand Elysée-Hotel zum achten Mal der Deutsche Sportjournalistenpreis vergeben worden. Unter den Gewinnern war erstmals auch der SPORT BUZZER. Das Portal der Madsack Mediengruppe wurde mit dem Sonderpreis ausgezeichnet – „für herausragendes Engagement bei der Förderung des Amateurfußballs“.

„Uns allen muss daran gelegen sein, den Fußballamateuren ein Gehör zu geben“, sagte Matthias Killing. Der Moderator des Abends hielt auch die Laudatio. Es gehe darum, „Missstände aufzuzeigen, Vereine und Sponsoren zusammenzubringen. Zu unterstützen, zu helfen. Es geht um Wertschätzung. Eine Sportplattform hat sich genau dies mit der neuen Kampagne zur Aufgabe gemacht“. Ein Leitsatz, der besonders in Erinnerung bleibe, laute: Amateure verdienen keine Millionen. Amateure verdienen Respekt.

Profis, Promis, Amateure: Einige der #GABFAF-Unterstützer findest Du hier in der Galerie. ©

#GABFAF: Was den Amateurfußball ausmacht – und warum er in Gefahr ist

Beim Gala-Event in Hamburg begrüßten Veranstalter Sören Bauer und Moderator Killing viele namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Wie alle zwei Jahre wählten Deutschlands Spitzenathleten die besten Sportberichterstatter und -publikationen – dies ist weltweit einzigartig.

Mit dem Preis für sein Lebenswerk wurde der langjährige ARD-Sportmoderator und -kommentator Gerd Rubenbauer geehrt. Rubenbauer, der von 14 Olympischen Spielen berichtete, hielt ein flammendes Plädoyer für den Erhalt des olympischen Gedankens und kritisierte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, scharf: „Er ruiniert die olympische Idee, und auf diese Idee lasse ich nichts kommen.“ Der TV-Legende missfallen vor allem die Vergabekriterien der Spiele, so seien beispielsweise München im Zuge der Bewerbung um die Winterspiele „Knebelverträge“ vorgelegt worden.

Torwartlegende Kahn holt Titel-Hattrick

Als bester Sportexperte und zum dritten Mal in Folge wurde Torwartlegende Oliver Kahn ausgezeichnet, der bei seiner Dankesrede betonte: „So einfach wie es aussieht, ist es dann doch nicht.“ Als er während der Fußballweltmeisterschaft 2014 vier Wochen auf einem Balkon an der Copacabana gesessen habe und Mehmet Scholl ihm jeden Abend den Fußball erklären wollte, „das war auch nicht nur Vergnügen“, scherzte Kahn. Zu seiner Zukunft als ZDF-Experte sagte er mit einem Augenzwinkern: „Was kommt noch, wenn man so einen Preis öfter gewonnen hat? Zinedine Zidane hat ja auch erstmal etwas anderes gemacht und ist dann zurückgekommen.“