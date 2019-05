Zwischen #GABFAF und DFB-Pokal-Finale: So lief die zweite SPORTBUZZER Network Night

Was für eine Party, was für eine Nacht: Über den Dächern Berlins haben rund 200 geladene Gäste den Abend vor dem DFB-Pokal-Finale zum Tag gemacht. Die zweite SPORTBUZZER Network Night begeisterte Prominente aus Sport, Wirtschaft und Medien bis in die frühen Morgenstunden. In der Sky Solar Bar in Berlin-Mitte feierten unter anderem FC-Bayern-Legende Stefan Effenberg, die früheren Bundesliga-Trainer Mirko Slomka, Alexander Zorniger und Markus Babbel (ganz ungewohnt mit Vollbart, Brille und Mütze), Ex-Nationalspieler Patrick Owomoyela und die TV-Moderatorinnen Andrea Kaiser und Verena Wriedt.

SPORTBUZZER Network Night in Berlin: Die besten Bilder

Ein Star des Abends: die Location. Im 16. und 17. Stockwerk genossen die Gäste den Blick über die Bundeshauptstadt. „Wir sind extra pünktlich gekommen, um den Sonnenuntergang genießen zu können“, sagte Wriedt. Von Höhenangst keine Spur: „Sensationell, allein die Fahrt hinauf mit dem Aufzug“, ergänzte Kaiser.

Bayern-Legende Effenberg über seine Pokalsiege

Es war der Vorabend des DFB-Pokal-Finales zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig und damit ein guter Grund zum Aufwärmen. Bei Thunfisch, Entenbrust und Tortilla mit Bete, brauner Butter und krauser Petersilie ließen es sich die Gäste gut gehen. Dazu gab es entspannte Talks. SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp entlockte Bayern-Legende Stefan Effenberg die Aussage, dass der schönere seiner beiden Pokalsiege der mit Gladbach war – nicht der mit dem FC Bayern.

So lief die erste SPORTBUZZER Network Night

Dann die ganz große Überraschung: Jochen Breyer, Moderator des "ZDF-Sportstudios" und SPORTBUZZER-Kolumnist, interviewte spontan RB-Leipzig-Vorstandsboss Oliver Mintzlaff. Der war vor allem zufrieden mit dem Abschneiden der Sachsen in der (fast) abgelaufenen Saison. „Wir haben uns durch den Pokal gekämpft, haben eine für uns fantastische Saison gespielt mit dem dritten Platz in der Bundesliga und der Champions-League-Quali. Auf dem Weg hier ins Pokalfinale mussten wir auch drei Bundesligisten rausschmeißen – das war also nicht der ganz einfache Weg“, so der RB-Vorstandschef.

Party mit den #GABFAF-Unterstützern

Dann war nur noch Party angesagt. DJ Dr. Mo‘ Vibes machte seinem eigenen Motto alle Ehre: „The Soul Of The City.“ Und diesen Soul spürten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden. Über den Dächern Berlins.

Das sind die #GABFAF-Unterstützer

