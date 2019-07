Viktoria Berlin kämpft im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld für #GABFAF: "Tore für den guten Zweck"

Diese Tore können zur Sensation führen - und wären für #GABFAF bares Geld wert: Wenn Viktoria Berlin am 10. August den Zweitligisten Arminia Bielefeld zum Auftakt des DFB-Pokals empfängt, geht es für den Hauptstadt-Klub aus der Regionalliga Nordost um den Einzug in die zweite Runde und für die Amateurfußball-Initiative um 1000 Euro für jedes von den Berlinern erzieltes Tor. Denn: Die Spieler und Verantwortlichen von Viktoria haben entschieden, in ihre Mannschaftskasse zu greifen und #GABFAF so zu unterstützen. Für die Kicker kann das Jubeln dabei durchaus teuer werden: Tore in einem etwaigen Elfmeterschießen sind von ihrem Plan nicht ausgenommen.