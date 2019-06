Wie #GABFAF wirkt: Diese Vereine haben schon profitiert

Glückliche Gesichter in Peine. © Isabell Massel

Etwa dem VfB Peine (Niedersachsen) . Im Mai war ein Mannschaftsbus mit C-Junioren des Vereins auf der Heimfahrt von einem Spiel verunglückt , mehrere Spieler und der Fahrer wurden schwer verletzt. Der Verein erlebte eine bundesweite Welle die Sympathie und Unterstützung. Es blieb aber ein ganz praktisches Problem: Nach dem Unfall fehlte ein zweiter Mannschaftsbus für die zwölf Jugendmannschaften des Klubs. Das #GABFAF-Team schaltete sich ein und vermittelte, dass Volkswagen dem Verein kostenlos ein solches Fahrzeug leiht . Zudem erklärte sich ein Peiner Wirt bereit, eine Meisterparty zu sponsern für die Jungs und die C-Junioren von mehreren anderen Klubs, die dem VfB mit bemerkenswertem Fair-Play geholfen hatten. „Dass die Geschichte so eine Hilfsbereitschaft ausgelöst hat, ist ein schönes Zeichen in der heutigen Zeit“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Konrad.

Der Rasen in Röcknitz kann wieder bewässert werden. © Verein

Auch der TSV Röcknitz (Sachsen) freut sich über selbstlose Hilfe. #GABFAF hatte über eine defekte Pumpe berichtet , die sich nicht reparieren ließ. Der Dorfverein konnte seinen Platz nicht mehr bewässern und fürchtete um seine Existenz. Daraufhin meldete sich der Pumpenservice Duwe aus Leipzig, stellte eine komplett neue Pumpe zur Verfügung und montierte diese auch – ohne nach einer Gegenleistung zu fragen. „Man gibt im Leben so viel Geld aus. Da kann man auch mal in etwas Sinnvolles investieren“, sagte ein Firmenvertreter dem Verein. Dessen Vorsitzender Nick Roth freut sich über die Unterstützung: „Endlich kann unser Platz wieder ohne Probleme gesprengt werden.“

Der TuS Drommershausen läuft in #GABFAF-Trikots auf. © Verein

Eine Sorge weniger hat auch der TuS Drommershausen (Hessen). Mäuse waren in ein Lager eingedrungen und hatten die Trikots des Herrenteams zerfressen. Jetzt spielt des Klub in #GABFAF-Trikots. „Genau um so etwas geht es für Vereine, die ganz unten rumgurken. Wir sind stolz, Euch auf der Brust zu tragen“, sagt Sprecher André Bethke.