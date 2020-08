GABFAF-Challenge: SSV Vorsfelde räumt die Bierkisten und Barnstorf aus dem Weg

Kick glänzt mit zwei Lattentreffern

Auch die Vorsfelder nutzten ihren Probedurchgang, ehe sie loslegten. Erste Disziplin: Lattenschießen. Und wie schon in Barnstorf erwies sie sich als harte Nuss. Vier Treffer gelangen den SSVern aber, Kick setzte die Kugel sogar in beiden Versuchen an die Latte. Fast schon folgerichtig sein Fazit: „Mir hat am besten das Lattenschießen gefallen. Ich mache das gerne mal nach dem Training oder auch im Training, einfach, um zu gucken, was geht in Sachen Gefühl mit dem Ball.“ Davon hat auch Haberecht reichlich - genau wie Schusskraft: Der Innenverteidiger, bekannt für seine gefährlichen Freistöße, haute einen seiner Schüsse mit so viel Wucht ans Aluminium, dass der Ball, nachdem er auf dem Rasen aufgesprungen war, fast noch einmal an die Latte zurücksprang.