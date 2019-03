A post shared by #GABFAF (@gabfaf.amateurfussball) on Mar 17, 2019 at 2:00am PDT

Aber es ist auch wichtig, dass sich viele Menschen zu der #GABFAF-Idee bekennen. Denn nur wenn wir viele sind, werden wir gehört und können tatsächlich etwas bewegen. Und darum geht es bei #GABFAF. Es soll nicht einfach nur eine weitere Imagekampagne für den Amateurfußball sein. Wir wollen Sponsoren und Unterstützer gewinnen, damit Not leidende Vereine aus der Krise kommen, damit Duschen repariert und Umkleiden renoviert werden können, damit Dächer geflickt und Plätze sicher gemacht werden können. Wir wollen dafür kämpfen, dass Ehrenamtler von Bürokratie entlastet werden und es dem Amateurfußball in Deutschland insgesamt besser geht.

Auch von Medienmachern ist der Zuspruch groß. „Ohne seine Millionen Amateurfußballer und all das Herzblut in den unteren Ligen wäre der Fußball gar nichts“, sagt RTL-Moderatorin Laura Wontorra und befindet: „Eine Initiative zum Knutschen.“ ZDF-Sportstudio-Moderator Jochen Breyer hat durch seine Arbeit täglich mit Profis zu tun. Trotzdem sagt er: „Die echten Stars sind für mich die, die bei Wind und Wetter in ausgelatschten Kickstiefeln auf alten Ascheplätzen spielen. Ohne Bezahlung. Die Amateure!“

So geht es jetzt bei #GABFAF weiter

Die ersten Reportagen und Porträts sind erschienen (siehe hier), in den nächsten Tagen veröffentlichen wir weitere Artikel und Videos darüber, was den Amateurfußball in Deutschland umtreibt. Gleichzeitig läuft hinter den Kulissen die Suche nach Unterstützern und Sponsoren, die etwas dazu beitragen können, den Vereinen zu helfen.

Euer Verein steht vor einer besonderen Herausforderung? Oder habt ihr ein Problem kreativ gelöst und wollt die Idee an andere weitergeben? Du oder deine Firma können Klubs helfen, die in Schwierigkeiten sind? Wir freuen uns über alle Hinweise und Tipps. Gern über das Kontaktformular auf gabfaf.de oder per E-Mail an gabfaf@sportbuzzer.de.