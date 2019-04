Kaum war der Artikel erschienen, klingelten in Bösdorf die Telefone. "Die Resonanz war unheimlich positiv", sagt Mohr. Ehrenmitglied Wolfgang Nitz meldete sich und sagte zu, das Material zu spendieren. Auch ein fachkundiger Handwerker wurde gefunden, der die Arbeiten koordinieren und anleiten will. Dass die eigentliche Arbeit von den Vereinsmitgliedern gemacht wird, ist für die Bösdorfer Ehrensache. "Helfer haben wir genug", sagt Mohr. Jetzt muss nur noch ein Termin für die Dachsanierung gefunden werden. Voraussichtlich in der Sommerpause.

"Eine richtig gute Initiative"

Das kaputte Dach war schon lange eine Last für die Bösdorfer. Umso mehr freuen sich die Ehrenamtlichen, dass die #GABFAF-Berichterstattung etwas ins Rollen gebracht hat. "Ich finde die Initiative richtig gut", sagt Mohr. Er ist auch viel in den umliegenden Dörfern unterwegs, auch dort wurde er mehrfach auf #GABFAF angesprochen und bekam viel Zuspruch.

Das Beispiel aus dem Kreis Plön kann auch anderen Vereinen Mut machen, sich mit ihren Problemen an das Aktionsbündnis zu wenden. Auf gabfaf.de gibt es dafür ein Kontaktformular, auch über die GABFAF-Kanäle bei Facebook und bei Instagram kann man sich melden. Das Bündnis steht noch am Anfang und hat natürlich nicht die Mittel, allen 25.000 Fußballvereinen in Deutschland zu helfen. Aber mit der Reichweite der vielen angeschlossenen Medien kann es Aufmerksamkeit für die Sorgen der Vereine schaffen. Und mithelfen, Unterstützer und Sponsoren zu finden. Damit sich etwas bewegt für den Amateurfußball. Wie in Bösdorf.