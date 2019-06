Vereinsfunktionär mit 25: Johannes Ziebarth ist beim FSV Testorf Upahl der Mann für alle Fälle

Auf dem Sportplatz ist er in seinem Element. Beim Aufschließen und Betreten des Sportlerheims des Fußball-Kreisoberligisten FSV Testorf Upahl (Nordwestmecklenburg) erinnert sich Johannes Ziebarth gern an seinen ersten Kontakt mit seinem heutigen Herzensklub zurück. „Ich war damals zehn Jahre alt und wurde von meinem Bruder auf dem Moped mitgenommen zum ersten Training. Die erste Übungseinheit war eine ganz besondere“, schwärmt der mittlerweile 25-Jährige.

Ziebarth gilt beim FSV Testorf Upahl als der Mann für alle Fälle. Er arbeitet als zweiter Vorsitzender im Vorstand mit und hilft im Tagesgeschäft dort aus, wo Not am Mann ist. „Natürlich helfe ich, wo ich kann. Wenn wir bei der Herrenmannschaft kaum Leute haben, setze ich mich auch auf die Ersatzbank“, erklärt der 1,83 Meter große Allrounder, der in seiner aktiven Zeit auf vielen Positionen gespielt hat. Heute fehlt ihm die Zeit, regelmäßig zu trainieren und zu spielen.