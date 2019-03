GABFAF: Umziehen im Schiffscontainer, Duschen in der Schule

Es regnet, es ist windig, es ist kalt. Und es wird schlimmer. Ein Sturm zieht über die Anlage des SV Dedensen an diesem Abend im März. Extreme Bedingungen für das Training einer Amateurmannschaft. Bedingungen, bei denen sich Profis vermutlich gar nicht auf den Platz trauen würden. Spieler und Trainer der ersten beiden Männer-Mannschaften des Fußball-Kreisligisten schleppen sich durchnässt vom Platz. Doch von der wärmenden Dusche trennen sie noch 400 Meter. Die Spieler müssen nach „nebenan in die Turnhalle der Grundschule“, sagt Frank Sprehn, Pressewart des Klubs. Eine Zumutung für alle Beteiligten, die im Regen ihre Sporttaschen schultern und losstapfen. „Alles andere als optimal“, sagt Jan Sander. Der Verteidiger spielt seit viereinhalb Jahren für den Verein, er kommt aus dem benachbarten Hannover. 40 Minuten Autofahrt nimmt er auf sich. „Die Kabine ist sicherlich nicht der Grund, warum ich hier spiele“, sagt er.

Extreme sind sie hier gewohnt. Dort, wo hinter den Fußballplätzen die Felder der Bauern liegen. Fließendes Wasser oder Abwasserkanäle gibt es nicht auf den zwei Plätzen, Flutlicht ist nur auf einem Platz vorhanden. Das Sporthaus an Platz A wurde einst in Eigenregie gebaut, es ist nicht mehr als ein Raum mit Teeküche. Immerhin ist das Häuschen gerade so groß, dass die Spieler nach dem Training gemeinsam ein Bier trinken können.

Die Kabine, wie sie es nennen, ist ein Schiffscontainer, der 2018 an den A-Platz gestellt wurde. Nebenan am B-Platz, dort, wo die Männer sonntags in der Kreisliga kicken, stehen weitere. Es sind provisorische Umkleiden, damit den Mannschaften und Schiedsrichtern zumindest die Möglichkeit geboten wird, sich direkt am Platz umzuziehen. Doch es ist eng. „Bei meiner Ansprache vor dem Spiel muss ich einige Jungs rausschicken, so wenig Platz ist hier. Meistens ist nur die Startelf dabei“, sagt Trainer Sascha Pohle. „Das ist mehr als unglücklich, dass einige Spieler stehen müssen und ich keinen Blickkontakt zu allen aufbauen kann.“

"Die packen alle mit an"

Es gebe dennoch genug Gründe, hier spielen zu wollen, sagen Verantwortliche, Trainer und Spieler. „Der Zusammenhalt bei Mannschaft und Betreuern ist herausragend“, sagt Verteidiger Sander. Sportlich macht der SV Dedensen viel aus seinen Möglichkeiten, spielt auch in dieser Saison wieder oben mit in der Kreisliga. „Die Jungs sind voll dabei. Wir überzeugen hier mit der Gemeinschaft“, sagt Pohle. So muss beim Training auch mal das Grünzeug geschleppt werden, das beim letzten Beschneiden der Hecke liegen geblieben ist. Die Vorsitzende Andrea Kolbien schwärmt: „Da packen alle mit an. Das gehört sich so bei einem Dorfverein.“

Doch auch die Eigeninitiative hat bisher nicht dazu geführt, dass ein Vereinsheim entstehen konnte. Es fehlt einfach das Geld. Es gibt nur Brunnenwasser am Platz, das für den Betrieb von zwei Toiletten reicht. Geduscht werden muss daher eben in der Turnhalle – in 400 Metern Entfernung. Und wenn in den Sommerferien dort das Wasser abgestellt wird, müssen die Spieler ungeduscht nach Hause.