GABFAF-Reportage: Altrincham FC - ein Traditionsklub aus Manchester im Schatten der Milliarden

Alan steht auf der Steintreppe hinter dem Tor und berichtet, dass er schon als kleiner Junge hier gewesen ist. Sein Vater hat ihn mitgenommen, damals in den 70ern und 80ern, als in den englischen Profistadien die Hooligans herrschten. Seitdem ist er immer wieder gekommen. „Man fühlt sich als Teil des Klubs. Das hier ist echter Fußball“, sagt er.

Klubs wie Altrincham bilden den Unterbau des englischen Fußballs, der an der Spitze dank der Premier League ein Milliardengeschäft mit Fans auf der ganzen Welt ist. Die Spitzenteams um Manchester City, den FC Liverpool, Tottenham und Manchester United dominieren in dieser Saison die Champions League. Dennoch haben Klubs wie Altrincham ein loyales Publikum, Leute aus dem Ort, die irgendwie schon immer da waren. Leute wie Alan.

Ins Old Trafford geht Alan nie - es ist einfach zu teuer

Er sagt, er sei auch Fan von Manchester United, doch dabei scheint es sich eher um eine offene Beziehung zu handeln. Ins Old Trafford gehe er nie – trotz Champions-League-Teilnahme –, zu teuer, außerdem darf dort kein Bier auf den Rängen getrunken werden. Und überhaupt: „Es ist mir nicht so wichtig, ob United gewinnt oder verliert. Aber wenn Altrincham gewinnt oder verliert, bestimmt das über mein Wochenende“, sagt er.

Nähe ist ein großes Thema in den unteren Ligen. Während die Premier League die Bindung zur Basis nach Meinung vieler Fans gekappt hat, besteht beim Fußball unterhalb der oberen vier Spielklassen ein enges Verhältnis zum Publikum. So wie bei Alan, auch dank seines Sohnes Tom. „Als kleiner Junge war er Einlaufkind. Er durfte in die Kabine und hat die Spieler getroffen. Bei Manchester United muss man dafür wahrscheinlich einen Wettbewerb gewinnen oder Geld zahlen”, sagt Alan über seinen 17-jährigen Sohn.

Die Zuschauer in Altrincham sind bunt gemischt, bunter als in der Premier League

Die Zuschauer in Altrincham sind bunt gemischt, bunter als in der Premier League. Man sieht ein paar Männer, die einem Hooligan-Film entstiegen sein könnten, viele Frauen, Jungs mit Turnschuhen und Poloshirts und Rentner, die das Spiel mit der Gelassenheit des Alters verfolgen, um den Hals einen rotweißen Altrincham-Schal, an der Mütze Altrincham-Pins. In der Ecke zwischen Hintertor- und Gegentribüne spielen Kinder Fußball. Die Amateurvereine sind der Mittelpunkt dessen, was man in England Community nennt, sie sind eine wichtige Institution des Zusammenlebens. Und eine, die sich engagiert, auch über den Fußball hinaus.