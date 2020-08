GABFAF-Reportage: Zurück auf dem Platz – mein erstes Testspiel nach der Corona-Pause

Endlich! Dieses eine Wort genügt um zu beschreiben, wie sich die Rückkehr auf den Rasen angefühlt hat. 153 Tage oder 3672 Stunden ohne echten Spielbetrieb – vorbei. Exakt fünf Monate nach dem letzten Pflichtspiel hieß es im ersten Test-Duell mit einem gegnerischen Team wieder: elf gegen elf, Zweikämpfe, Grätschen, voller Körperkontakt. Echter Fußball eben. Selbst als wenig ambitionierter Hobbyspieler war die lange Corona-Pause eine zähe Zeit. Entsprechend gut fühlte es sich an, das Trikot überzustreifen. Mit dem TuS Hohnstorf/Elbe (Kreis Lüneburg) ging es gegen die Zweitvertretung des Düneberger SV aus der Kreisliga 3 Hamburg. Selten, eigentlich nie, war die Freude auf ein Freundschaftsspiel ohne wirkliche Bedeutung so groß.

Kurz vor dem Spiel in der Kabine ist die Stimmung kaum mehr verhalten. Stattdessen läuft zünftiger Bass aus den Boxen. Viele freudige Gesichter sind zu sehen, der Spaß ist riesig, die Rückkehr auf den Platz löst die Anspannung. Beim Warmmachen legt sich diese zunehmend. Spürbar sind die vom Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV) ausgearbeiteten Hygienevorschriften vor allem vor dem Spiel, dann erneut in der Halbzeit und noch einmal nach der Partie. Keine Begegnung, kein Smalltalk zwischen den Kontrahenten. Nicht mehr Berührungspunkte als nötig – auch nicht unter den Mitspielern. So ist beispielsweise jeder mit seiner eigenen Trinkflasche ausgestattet. Sonst werden die Getränke natürlich geteilt. Ein Team eben. Doch manches ist in diesen Zeiten schlicht nicht möglich.

Seit ab Anfang Juni wieder der eingeschränkte Trainingsbetrieb möglich war, hatte sich die Enthaltung nicht nur bei den Zuschauern bemerkbar gemacht. Als Spieler fehlte es noch an einigem. Deutlich mehr Luft im Ball als in der Lunge – allen Laufrunden zum Trotz. Trotzdem war der Spaß schnell zurück. Nicht zu vergessen, dass am Ende ein 3:1-Erfolg gelungen ist. Das war ohnehin Nebensache, nach dem Abpfiff folgten keine Jubelszenen – logisch. Es war zudem ja nur ein Test, insgesamt aber ein willkommenes und angenehmes Comeback.

Kaum Veränderungen spürbar?

Vieles fühlte sich gewohnt an. Selbst nach rund fünf Monaten, in denen das liebste Hobby zunächst ganz ausgefallen war und dann erst nach und nach wieder hochgefahren werden konnte. So auch für den Schiedsrichter, wie er beim Plausch nach Spielende erzählte. Allerdings war es auch schon dessen zweiter Nach-Corona-Auftritt. Für ihn habe sich kaum etwas geändert. Allerdings ist er dafür verantwortlich, dass inklusive ihm auch tatsächlich nur 30 Personen aktiv am Spielbetrieb teilnehmen – ausgenommen sind also Trainer, Betreuer und Schiedsrichterassistenten. Laut NFV ist ein Kader zwischen 14 bzw. 15 Personen erlaubt.

Was nun noch fehlt, ist das erste Punktspiel, also richtiger Wettbewerb. Den gibt es (hoffentlich) ab September wieder. Bis dahin heißt es: wieder warten – solange stehen weitere Freundschaftsduelle an. So zählt vor allem, dass sich mehr und mehr der gewohnte regelmäßige Wechsel aus Trainings- und (Test-)Spielbetrieb einstellt. Endlich!