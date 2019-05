GABFAF: Sportheim des ASV Eschbach brennt ab - "Verlust kann man kaum in Worte fassen"

Wenn er an das nun völlig zerstörte Sportheim denkt, kommen Bernd Schmitzer kaum die Wörter über die Lippen: "Es war hier in der Umgebung eines der schönsten Sportheime, wir hatten viele Pokale und Wimpel in unserer Vitrine. Doch nun ist alles weg", klagt der 1. Vorsitzendes des ASV Eschbach gegenüber dem SPORT BUZZER.

Beim tragischen Unglück im Südwesten von Fußballdeutschland ging das Sportheim des kleinen Amateurklubs am Freitagabend in Flammen auf und zerstörte dieses komplett. Vier Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen, die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich erfolgreich bekämpfen. Doch nicht nur der materielle Schaden belastet den im Jahr 1948 gegründeten Amateurverein, sondern auch der seelische Verlust des Sportheims, das gleichzeitig Treffpunkt für die Dorfbewohner war. Die Polizei Landau und die Kriminalpolizei haben erste Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

"Diesen Verlust kann man kaum in Worte fassen"

Als das Feuer ausbrach, trainierte die erste Herrenmannschaft des Vereins gerade auf dem Platz nebenan. Beim Versuch ihre Sachen aus den Kabinen in Sicherheit zu bringen, schlugen die Männer sogar ein Fenster ein. Traurig auch: Der Vereinsraum war bereits für einen 30. Geburtstag hergerichtet, der am darauffolgenden Tag stattfinden sollte.

"Diesen Verlust kann man kaum in Worte fassen. Wir haben das Sportheim in Eigenleistung gebaut. Fast jeder aus dem Ort hat mitgeholfen", berichtet er weiter. Doch Schmitzer und seine Vereinskameraden geben sich kämpferisch. "Wir werden unser Sportheim wieder aufbauen", verspricht er.

Frank Laux, Ortsbürgermeister von Eschbach, rief die Bevölkerung via Facebook ebenfalls dazu auf, den ASV nach dem Brand zu unterstützen: "Es ist ein wichtiger sozialer Treffpunkt, in dem sich viele Menschen getroffen haben. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Freunde und Gönner des ASV Eschbach, als Ortbürgermeister rufe ich Sie auf, zusammenzurücken, an der Seite unseres Sportvereins zu stehen und den Wiederaufbau durch Spenden oder in anderer Weise mit zu unterstützen!"