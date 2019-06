GABFAF kämpft für den Amateurfußball – So kannst Du uns unterstützen!

Das Projekt #GABFAF schlägt Wellen: In den ersten Tagen nach dem Start der Supporter-Aktion haben sich schon mehr als 2000 Menschen als Unterstützer eingetragen. Und ständig erreichen die Redaktion weitere zustimmende Nachrichten aus dem gesamten Bundesgebiet. Der Tenor: Dem Amateurfußball in Deutschland geht es schlecht. Es muss etwas passieren.

Jetzt als Supporter eintragen

Ähnlich geht es anderen Klubs, deren Situation auf sportbuzzer.de/gabfaf und in vielen deutschen Tages- und Wochenzeitungen vorgestellt wurde. „Genau das hat bisher gefehlt und wird gebraucht“, schreibt ein Leser aus Leipzig. Und fragt: „Wie kann ich als Privatperson Euch helfen?“

Die Antwort: Auf gabfaf.de/supporter kann sich jeder eintragen, der die #GABFAF-Idee unterstützen möchte. Das hilft direkt, weil #GABFAF Politikern und Sponsoren so beweisen kann, dass der Amateurfußball vielen Menschen am Herzen liegt. Zudem bekommen die Supporter regelmäßig Informationen per E-Mail, was #GABFAF gerade konkret unternimmt und wo Hilfe benötigt wird.

Verpflichtungen oder Kosten sind mit der Anmeldung nicht verbunden.