Egal ob Arztkoffer oder Pulled Pork: Hendrik Joswig packt beim FC Brome an

„Früher habe ich auch regelmäßig für Brome II gespielt, aber beruflich bin ich dann in die Spätschicht gegangen. Dann hatte sich das erledigt“, erzählt Joswig, der als Koch im Werk arbeitet. Von daher kam die Anfrage von Trainer Schmidt, der einen Nachfolger für den damaligen Teammanager Michael Müller suchte, wie gerufen. „Seitdem kümmere ich mich eben um alles, was so anfällt“, so der FC-Teammanager.