Viktoria-Torjäger Brand will im DFB-Pokal für #GABFAF treffen: "War noch nie so heiß auf ein Tor"

1000 Euro für den guten Zweck? Bei dieser Aussicht kennt Rafael Brand vor dem gegnerischen Tor noch weniger Erbarmen als sonst. "Man kann wohl sagen, dass ich noch hie so heiß darauf war, ein Tor zu schießen. Ich treffe dann ja nicht nur für uns, sondern für den gesamten Amateurfußball", sagt der Stürmer von Viktoria Berlin vor dem Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals am Samstag gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld.

Die Erklärung für Ansage des Angreifers, der seinen Klub im Landespokal-Finale gegen TeBe Berlin in den Cup-Wettbewerb der Top-Teams schoss, ist einfach: Viktoria-Treffer können am Wochenende nicht nur zur Sensation führen - sie wären für #GABFAF auch bares Geld wert. Denn: Für jedes Tor des Hauptstadt-Klubs aus der Regionalliga Nordost greifen die Berliner in ihre Mannschaftskasse und spenden jeweils 1000 Euro für die Amateurfußball-Initiative #GABFAF. Für die Kicker kann das Jubeln dabei durchaus teuer werden: Tore in einem etwaigen Elfmeterschießen sind von ihrem Plan nicht ausgenommen.