GABFAF: Ex-Bundesliga-Trainer Jens Keller schwört Viktoria Berlin auf Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld ein

Viktoria Berlin spielt am Samstag im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld - und für den guten Zweck: Für jeden Treffer, den der Hauptstadtklub gegen den Zweitligisten erzielt, gehen 1000 Euro aus der Mannschaftskasse an die Amateurfußball-Initiative #GABFAF . Und damit es vor dem gegnerischen Tor auch klappt, gab es vor dem Spiel noch einmal prominente Unterstützung. Der ehemalige Bundesliga-Trainer Jens Keller besuchte den Regionalligisten im Training und hielt eine intensive Ansprache:

Der 48-Jährige traut der Viktoria zu, dass sie tatsächlich die Sensation schaffen kann: "In dem einen Spiel seid ihr in der Lage, zu gewinnen, wenn ihr bereit seid, alles zu geben." Sollte Keller damit Recht behalten und den Spielern der Viktoria die Sensation gelingen, könnte das für sie durchaus kostspielig werden: Die Mannschaft hat nämlich auch Tore in einem etwaigen Elfmeterschießen nicht von der Aktion ausgenommen.