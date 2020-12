Clemens vor Achtelfinale bei Darts-WM: Für einen Hype "ist die Runde der letzten 16 noch zu wenig"

Gabriel Clemens kann sich nicht vorstellen, dass der erstmalige Einzug eines deutschen Darts-Profis ins Achtelfinale der WM direkt für einen extremen Hype sorgt. "Es wäre schon schön, wenn ich einen kleinen Boom auslösen würde. Aber ich denke, dass es dafür eines Titels oder eines großen Erfolgs bedarf. Da ist die Runde der letzten 16 vielleicht noch ein bisschen zu wenig" , sagte der 37-Jährige im Interview der Bild. Nach seinem Coup gegen Titelverteidiger Peter Wright bekommt er es nun am Dienstagabend (20.15 Uhr, Sport1 und DAZN) mit Krzysztof Ratajski zu tun. Ein Sieg gelang ihm gegen den Polen bisher noch nie. "Aber irgendwann muss der Bann mal gebrochen werden. Wichtig wird es, gut in das Spiel reinzukommen", erklärte der Saarländer.

Clemens ist unterdessen derzeit nach eigener Aussage so gefragt wie nie zuvor. "Es ist einfach anders als sonst, nicht zu vergleichen mit einem normalen Turnier, gerade was das Medieninteresse betrifft. Natürlich habe ich schon sehr viele Interview-Anfragen bekommen, mein Telefon steht nicht mehr still", sagte er nach seinem Achtelfinaleinzug ntv.de.