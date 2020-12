Darts-WM: Clemens gewinnt deutsches Duell gegen Kurz - Nun wartet Titelverteidiger Wright

Gabriel Clemens hat das erste deutsche Duell in der Geschichte der Darts-WM in London gewonnen und darf sich nach Weihnachten auf ein Duell mit Titelverteidiger Peter Wright freuen. Der 37 Jahre alte Saarländer besiegte am Montagabend seinen Kumpel Nico Kurz mit 3:1 und steht damit in der dritten Runde, die erst nach den Feiertagen beginnt.

Anzeige