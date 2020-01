Ronaldinho adelt Arsenal-Talent Gabriel Martinelli: An diese Brasilien-Legende erinnert er mich

Schon länger hatte der FC Arsenal kein so großes Talent in seinen Reihen wie Gabriel Martinelli. Der 18-jährige Brasilianer macht in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Zu seinen großen Momenten zählte sicherlich sein phänomenaler Treffer beim 2:2 in der Premier League gegen den FC Chelsea. Der Südamerikaner legte dabei ein grandioses Solo über den halben Platz hin und ließ seine Gegenspieler wie Slalomstangen stehen. Am Ende schob er überlegt zum zwischenzeitlichen 1:1 ein.

Brasilien-Legende Ronaldinho verglich den jungen Arsenal-Profi wegen eben solcher Aktionen jetzt gar mit Sturm-Ikone Ronaldo. "Er erinnert mich an Ronaldo in seiner ersten Saison in Europa, als er 30 Tore erzielte und sich alle dachten: 'Wer ist dieser 18-jährige brasilianische Junge?'", sagte der ehemalige Barcelona-Star gegenüber dem Mirror.

Aufgrund seiner Geschwindigkeit ist Martinelli nur schwer von gegnerischen Verteidigern zu stoppen. Er gilt als eines der größten Offensiv-Talente in Europa. Ronaldinho glaubt trotz des jungen Alters von Martinelli daran, dass der Arsenal-Kicker bald das Trikot der Nationalelf tragen wird. "Ich bin mir sicher, dass er nah an einer ersten Nominierung dran ist. Er ist bereit", so der ehemalige Weltklasse-Spieler des FC Barcelona. Im Sommer gäbe es mit den Olympischen Spielen in Tokio und der Copa America in Argentinien und Kolumbien gleich zwei Gelegenheiten für Martinelli, in der Selecao aufzulaufen.

Martinelli mit starker Torquote

"Wir als Brasilianer sind sehr gespannt auf ihn und seine Zukunft", bekannte der 39-Jährige hinsichtlich Martinelli und lobte: "Es ist die eine Sache, Talent zu haben, aber eine andere, mit 18 Jahren so viel Selbstvertrauen zu besitzen." Das Offensiv-Talent hat in dieser Saison bereits zehn Treffer in 21 Pflichtspielen für die Gunners erzielt. Die Londoner hatten ihn erst im vergangenen Sommer vom brasilianischen Klub Ituano für rund 7 Millionen Euro verpflichtet.