Erneuter Glanz-Auftritt von Real-Star Benzema: Ex-Teamkollege Özil fordert Ballon d'Or für "boy Benzi"

Mesut Özil war total begeistert vom Auftritt seines früheren Madrider Teamkollegen Karim Benzema beim Champions-League-Kracher in Manchester. "Was für ein fantastisches Spiel", twitterte der 33 Jahre alte Ex-Nationalspieler nach dem Sieben-Tore-Spektakel am Dienstagabend, das Manchester City mit 4:3 gegen Real Madrid gewann. Özil hatte in seiner Zeit (2010 bis 2013) bei den Königlichen aus der Primera Divison mit Benzema in dem Weltklasseteam gespielt. Ende März war der Weltmeister von 2014 vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul vorläufig aus dem Kader ausgeschlossen worden.

