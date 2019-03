Gala des Dresdner Sports: Tina Punzel, Tom Liebscher und die DSC-Volleyballerinnen vorn

Dresden. Das Geheimnis ist gelüftet, Dresdens Sportler des Jahres 2018 stehen fest. Bei der städtischen Sportgala 2019 wurden am Samstagabend im Kongresszentrum am Elbufer Wasserspringerin Tina Punzel bei den Damen, Kanu-Ass Tom Liebscher bei den Herren und die DSC-Volleyballerinnen bei den Mannschaften ausgezeichnet. Bei den Trainern machte Volleyball-Coach Alexander Waibl das Rennen; Steffen Zeibig gewann in der Kategorie Sportler mit Handicap. Im Nachwuchs setzte sich der Leichtathlet Jonathan Schmidt durch, bei den Senioren Wasserspringer Erik Seibt. Die Gala begann mit einem Schreck, denn am Nachmittag wurden die Vorbereitungen durch einen Feueralarm unterbrochen. Eine Stunde lang mussten die Helfer von der Stadt, dem Kongresszentrum und vom Stadtsportbund draußen warten, ehe Entwarnung gegeben werden konnte. Zudem fiel Kevin Kalvus, der für einen Showact vorgesehene Kugel-Mann, aus. Der Künstler stürzte, verletzte sich am Kopf und musste ins Krankenhaus. Doch als die Gäste eintrafen, lief das Programm ohne weitere Störungen und die Ehrungen konnten wie geplant stattfinden.

Zuerst bat Moderator Tina Punzel auf die Bühne. Die Europameisterin im Mixed-Synchron vom Dreimeterbrett hatte bereits bei der Umfrage nach Sachsens Sportlern des Jahres gewonnen, doch ihre Freude über das Votum der 13-köpfigen Jury und der 7534 Umfrage-Teilnehmer aus Dresden war nicht minder groß: „Das ist eine riesengroße Ehre, Sportlerin des Jahres in Dresden zu werden.“ Punzel setzte sich vor Kanutin Steffi Kriegerstein und Shorttrackerin Anna Seidel durch.

Bei den Männern ging der Titel wie im Vorjahr an Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher, der das Rennen mit großem Vorsprung vor Leichtathlet Karl Bebendorf und dem Sportakrobaten Tim Sebastian gewann und wie alle Sieger einen Scheck über 1000 Euro entgegen nehmen durfte. Liebscher hatte auch schon bei der Umfrage des Landessportbundes Sachsen Platz eins belegt. Mannschaft des Jahres wurden die Volleyballerinnen vom Dresdner SC, die an diesem Abend nur durch die verletzte Nikola Radosova und Geschäftsführerin Sandra Zimmermann vertreten sein konnten, da das Waibl-Team am Abend in der Bundesliga das letzte Hauptrunden-Spiel bestritt. Als Moderator Kutschke den 3:1-Sieg in Straubing verkündete, brandete Jubel im mit rund 1000 Gästen gefüllten Saal auf. Beifall bekamen aber auch die dem DSC im Umfrage-Ranking nachfolgenden Handballer vom HC Elbflorenz und das Damen-Sportakrobatik-Trio vom DSC.

Hinter Waibl, der per Videobotschaft seinen Dank an die Dresdner Sportfans übermittelte, belegte Wassersprung-Trainer Boris Rozenberg Platz zwei in der Kategorie Trainer des Jahres. Der erfahrene Übungsleiter von Tina Punzel und Martin Wolfram verwies Jens Kühn vom Kanuclub Dresden auf den Bronze-Rang. Sieger bei den Sportlern mit Handicap wurde Para-Dressurreiter Steffen Zeibig. Der mehrfache Paralympics-Teilnehmer, der 2018 bei den Weltreiterspielen in North Carolina Bronze mit der Mannschaft gewonnen hatte, hatte die Nase klar vor Leichtathletin Annett Siegl und Vorjahressiegerin Christiane Reppe (Handbike) vorn. Zeibig war extra von einem Lehrgang in Cavertitz nach Dresden gereist, um bei der Gala dabei zu sein. 2019 will er bei der EM in Rotterdam Edelmetall gewinnen.

Bei den Nachwuchssportlern gewann Langstreckler Jonathan Schmidt vom DSC, der 2018 erstmals bei der U20-WM teilgenommen hatte. Der Abiturient, der demnächst in die USA geht, gewann die Wertung vor Schwimmerin Alexandra Arlt und Kanu-Hoffnung Jakob Kurschat. Große Freude herrschte auch bei Wasserspringer Erik Seibt vom DSC. Er gewann bei den Seniorensportlern vor Gewichtheber Harald Herberg und Maria Hartmann, die wie Seibt dem Wasserspringen treu geblieben ist. Der Nachwuchsförderpreis der Ostsächsischen Sparkasse ging an den Schwimm- und Wasserball-Verein TuR Dresden.

